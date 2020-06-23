قرية العقبة اللوجستية تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونيه وتدشن مشروع الطاقة النظيفة

أحمد الرواشدة

العقبة- دشنت شركة قرية العقبة اللوجستية مشروعين رئيسيين ليصبح العام 2020 عامًا التحول إلى الخدمات الرقمية والاعتماد على الطاقة النظيفة .

وقال مدير عام الشركة حكم ابو الفيلات ان الشركة أستكملت تركيب نظامها الشمسي الكهروضوئي لتوليد الكهرباء لتعمل الآن بشكل كامل على الطاقة الخضراء لتكون أحد المشاريع الريادية في الاستخدام الأمثل والفعال لموارد الطاقة النظيفة.

واضاف ابو الفيلات قمنا بالاستبدال التدريجي للرافعات الشوكية التي تعمل بالديزل بأخرى كهربائية .

واوضح إن هذه المبادرات البيئية تسلط الضوء على جدوى تحويل العمليات لتصبح أكثر حماية للبيئة بالاضافه الى المساهمه في تحسين الأداء المالي للشركة من خلال تقليل تكاليف الطاقة مما يسهم في تعزيز القيم الرئيسية لمساهميها (أي بي أم تيرمينال ومجموعة قعوار)

واضاف بأن الشركة أطلقت حزمة من الخدمات الرقمية المتمثلة بالتتبع الالكتروني للشحنات وخدمات الدفع الإلكتروني.

وقال ابو الفيلات لقد عملت قرية العقبة اللوجستية دوماً على زيادة اعتمادها على الخدمات الرقمية حيث قامت باطلاق خدمة التتبع الإلكتروني والدفع الإلكتروني لجميع البضائع المجزأة (LCL) من وإلى الأردن وأثبتت قرية العقبة اللوجستية مرة أخرى التزامها بتطوير وتطبيق أنظمة وعمليات لا مثيل لها في الأردن ليتمكن جميع من يتعامل معها من الحصول على المعلومات بالشفافية الكاملة وبسهولة منقطعة المثيل و تتبع شحناتهم القادمة من و إلى القرية عبر بوابة تتبع الكترونيه التي أطلقتها مؤخراً (Track.alv.jo) بالاضافه الى تمكينهم من الدفع الإليكتروني عبر خدمة E-Fawateercom والني تمكن جميع المتعاملين مع قرية العقبة اللوجستية من دفع جميع فواتيرهم من أي مكان وفي أي وقت ليلاً او نهاراً.

وتقدم بوابة التتبع الجديدة الخاصة بالقرية الكثير من الخدمات الذكية وجميعها متاحة للعملاء المسجلين والغير مسجلين على هذه البوابة، والتي تشمل تتبع حالة أي شحنة من خلال رقم بوليصة الشحن وإعداد وتصدير فواتير الدفع الإلكتروني وكشف الحاويات الواردة على الباخرة عن طريق وكلاء الحاويات (خطوط الشحن).

وبين ابو الفيلات إن هذه الحزمة من الخدمات الإليكترونية الجديدة ليست سوى البداية لقرية العقبة اللوجستية لدخول العصر الجديد من الرقمنة والتي تسعى الى تعظيم الفائدة للأعمال والصناعات الأردنية بشكل عام وتنفيذاً لطموح منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتصبح البوابة الأمثل لتقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة و المتعددة الوسائط في المنطقة بشكل عام.

وتعتبر قرية العقبة اللوجستية (ALV) أحد أهم المشاريع اللوجستية الرائدة ومن أنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العقبة المتمثله في ائتلاف كل من APM Terminals و مجموعة قعوار.