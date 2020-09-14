قسم التسويق بجامعة عمان الاهلية يحصل على الاعتماد الدولي IIMP للعام الثاني على التوالي

عمان – حصل قسم التسويق في كلية الأعمال بجامعة عمان الأهلية – وللعام الثاني على التوالي – على الاعتماد الدولي لبرنامج البكالوريوس من الهيئة الدولية للمسوقين المحترفين (IIMP) ومقرها كندا، وذلك بعد ان حصل القسم على هذا الاعتماد للعام الماضي حيث كانت جامعة عمان الاهلية أول من يحصل على اعتماد دولي لبرنامج التسويق في الاردن .

ويوفر هذا الاعتماد العديد من المزايا للطلبة المسجلين في البرنامج وللقسم الأكاديمي والتي منها الحصول على منح دراسية لأفضل عشرة طلاب في القسم وتغطية التكاليف المادية لبرنامج التسويق الاحترافي(CMMP)، بالإضافة للمشاركة في المسابقات الدولية والمنافسات المنظمة من قبل (IIMP)على مستوى دولي.

كما يقدم هذا الاعتماد للطلبة الذين ينهون متطلبات برنامج البكالوريوس في التسويق شهادة(IIMP) المستوى الأول… فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى والتي ستؤدي إلى زيادة إمكانية خلق فرص العمل وتأهيل خريجي التسويق وفقاً لمتطلبات سوق العمل الدولي.