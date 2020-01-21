قسم الفنون في “المجتمع الإسلامي” يقيم معرضه السنوي

عمان – أقام قسم الفنون التطبيقية في كلية المجتمع الإسلامي معرضه السنوي لتخصص التصميم الجرافيكي تحت رعاية رئيس جمعية مدرسي التصميم في الشرق الأوسط نائب رئيس مجلس التصميم العالمي الدكتور عصام أبو عوض وبحضور عميد الكلية الدكتورة غدير الشيخ خليل وعدد كبير من الكادر التدريسي والإداري والطلبة.

واشتمل المعرض الذي اقيم الإثنين الماضي، على لوحات فنية منوعة من عمل طالبات قسم التصميم الجرافيكي خلال الفصل الدراسي الأول، كما اشتمل على عروض تقديمية من الطالبات المشاركات تبعها محاضرة قيمة تفضل بإلقائها الدكتور عصام أبو عوض تحدث فيها حول اللغة البصرية في التصميم لاحقت استحسان الحضور.

وفي ختام المعرض أثنى راعي المعرض وإدارة الكلية على ما أنجزته الطالبات من إبداع واضح في تصميم اللوحات المعروضة متمنين لهن دوام التقدم والنجاح، كما تم تكريم القائمين على المعرض من رئيسة القسم ومدرساته وطالباته المميزات وتكريم الطالبات المشاركات في جائزة مؤسسة الحسين للسرطان للإعلاميين