قسم المحاسبة في الألمانية الأردنية يحصل على اعتماد معهد المحاسبين الإداريين

مادبا- حصل قسم المحاسبة الدولية في كلية العلوم الإدارية واللوجستية بالجامعة الألمانية الأردنية على اعتماد المعهد الأمريكي للمحاسبين الإداريين (IMA) والذي يعد أحد أكبر وأعرق المؤسسات المهنية في مجال المحاسبة والإدارة المالية في العالم. ويعتبر هذا الاعتماد شهادة جودة لبرنامج المحاسبة الدولية لتلبيته المعايير الأكاديمية التي تمكن الطلبة من التأهل للحصول على شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA).

وعبّرت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة منار فياض خلال حفل استلام درع وشهادة الاعتماد عن فخرها بهذا الإنجاز وشكرت أعضاء هيئة التدريس في الكلية على جهودهم. مشيرة إلى أن هذا الاعتماد المهني يلبي أهداف الجامعة من خلال تقديم برامج أكاديمية نوعية توائم الاحتياجات المعاصرة لسوق العمل وتزيد من تنافسية خريجي الجامعة.

بدوره، أكد عميد الكلية الدكتور مالك الشرايري أن الحصول على اعتماد معهد المحاسبين الإداريين يعتبر إنجازاً مهماً في مسيرة البرامج التي تطرحها الكلية. مضيفا أنه يعزز من جاهزية طلبة المحاسبة الدولية للحصول على أهم الشهادات المهنية في المحاسبة وعلى الانخراط في مسارات وظيفية واعد في مهنة الإدارة المالية والمحاسبة الإدارية.

وأشار الشرايري إلى أن الجامعة الألمانية الأردنية تعد الأولى والوحيدة في الأردن الحاصلة على هذا الاعتماد النوعي لقسم المحاسبة فيها، الأمر الذي يؤكد على جودة برنامج البكالوريوس الذي يعود بالنفع والفائدة على طلبة وخريجي المحاسبة الدولية.

من جهته، صرح نائب رئيس معهد المحاسبين الإداريين الدكتور ريف لاوسون بأن المعهد يرحب بانضمام الجامعة الألمانية الأردنية إلى قائمة الجامعات ذات البرامج النوعية التي تلبي أفضل معايير التميز والجودة. منوها إلى أن برنامج المحاسبة النوعي يواكب التغيرات ويلبي احتياجات الأعمال ويؤهل المحاسبين الإداريين والمدراء الماليين من أجل تحقيق أهدافهم الوظيفية المستقبلية وتلبية المهارات المهنية المتوقعة والتي تتطلبها بيئة الأعمال المستقبلية.