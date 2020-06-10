قسيمة سفر الاتحاد – اشتر الآن واحصل على رصيد نقدي إضافي

أبوظبي- أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مبادرة “قسيمة سفر الاتحاد” بهدف تشجيع المسافرين على البدء في التخطيط لرحلاتها بعد تخفيف قيود السفر.

وسوف يحصل الضيوف الذين يقومون بشراء القسيمة خلال الفترة ما بين 10 و24 يونيو على رصيد نقدي إضافي بقيمة 50 في المائة يمكن استخدامه في السفر اعتبارا من 1 أغسطس القادم.

وبهذه المناسبة، أفاد روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، مجموعة الاتحاد للطيران: ” نسعى حاليا أكثر من أي وقت مضى إلى منح ضيوفنا الكرام شيء لطالما طمحوا إليه. وسوف تسهم قسيمة سفر الاتحاد، التي تسري لمدة عامين، في منحهم الوقت الكافي للتخطيط لرحلاتهم المستقبلية بفضل الحصول على رصيد إضافي بواقع 50 في المائة، وبذلك يمكن تقليل نفقاتهم في العطلات التي ينشدونها.”

وتتوافر قسيمة سفر الاتحاد حاليا برصيد يبدأ من 250 دولار حتى 65 ألف دولار، وسيتم إضافة قيمة القسيمة المشتراه إلى جانب الرصيد الإضافي إلى حساب بنك السفر لاستبداله مستقبلا في رحلات السفر والترقيات وغيرها.