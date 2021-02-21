“قشرة الرأس”.. أسبابها وعلاجها

الدكتورة راية حجازي*

عمان- يصاب أكثر من 50 % من الناس بعد عمر العشرين بالقشرة في فروة الرأس، والتي تظهر على شكل قشور بيضاء صغيرة على فروة الرأس ومنابت الشعر وتتساقط على الملابس وتكون أكثر وضوحاً على الملابس الغامقة.

قد يختلف شكل القشرة من حالة إلى أخرى، فقد تكون صغيرة بيضاء أو كبيرة مائلة إلى اللون الأصفر، وقد يصاحبها أحياناً التهاب واحمرار في فروة الرأس، وكثيراً ما يشكو الشخص المصاب من الحكة.

القشرة بأنواعها تندرج تحت مسمى الإكزيما الدهنية، والتي تظهر بطيف من الأعراض قد يبدأ بالقشرة في الرأس وفي بعض الحالات يصيب الحاجب، الجفن، الأنف، خطوط الابتسامة وحتى الصدر بالاحمرار والتقشير والحكة، أو في نهاية الطيف الأكثر شدةً وندرةً إصابة غالبية الجلد بالاحمرار والقشور، ما يستدعي دخول المستشفى.

ما سبب القشرة؟

السبب الرئيسي للقشرة غير معروف تماماً، إلا أن الدراسات تشير إلى أن زيادة في نمو الخمائر على فروة الرأس أو ما يعرف بـ”Malassezia species” وما يسببه وجودها من تفاعلات مع خلايا المناعة في الجلد يؤدي لظهور القشرة والإكزيما الدهنية؛ وما يعزز هذه الفرضية أن جميع شامبوهات القشرة تحتوي على مكونات تعمل على التخلص من الخمائر على الجلد ومنع زيادتها.

العامل الآخر المهم هو الهرمونات، فهي بعد عمر البلوغ تسبب زيادة إفرازات الغدد الدهنية في فروة الرأس، ما قد يزيد من مشكلة القشرة، ولذلك نادراً ما تكون القشرة مشكلة لدى الأطفال قبل البلوغ.

ما علاج القشرة؟