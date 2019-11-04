عمان- الغد- فيما يلي ترتيب زمني لقصة الأسيرين الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرئيلي، هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي، من لحظة اعتقالهما وحتى بشرى الإفراج عنهما ونيلهما الحرية بحسب ما أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي، وعائلتهما اليوم الاثنين.

30 آب (أغسطس)

الاحتلال يعتقل المواطنة الأردنية هبة اللبدي، عند معبر الكرامة بعد زيارتها فلسطين لحضور زفاف أحد أقاربها.

2 أيلول (سبتمبر)

الاحتلال يعتقل المواطن عبد الرحمن مرعي أثناء زيارته لفلسطين لحضور زفاف أحد أقاربه، حيث يعاني من سرطان الدماغ، ويحوله للاعتقال الإداري.

9 أيلول (سبتمبر)

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي للضغط عليه من أجل الإفراج عن هبة وعبد الرحمن.

23 أيلول (سبتمبر)

هبة اللبدي. تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام بعد تحويلها للاعتقال الإداري.

10 تشرين الأول (أكتوبر)

محامي اللبدي لـ”الغد”: هبة تصرّ على إما الحرية أو الشهادة وترفض فكها للإضراب عن الطعام.

15 تشرين الأول (أكتوبر)

محامية عن هبة اللبدي: إما الاستمرار بالإضراب أو العودة لعمّان.

16 تشرين الأول (أكتوبر)

خبير قانوني يدعو الحكومة لانتداب محامين للدفاع عن مرعي واللبدي.

17 تشرين الأول (أكتوبر)

الأردن يرفض حكم المحكمة الإسرائيلية بالمصادقة على اعتقال هبة اللبدي.

18 تشرين الأول (أكتوبر)

خبير في القانون الدولي لـ”الغد”: الحكم على اللبدي باطل لاستناده لأنظمة “الدفاع الانتدابية”.

21 تشرين الأول (أكتوبر)

النقابات تطالب الحكومة بالضغط على إسرائيل للإفراج عن اللبدي ومرعي.

24 تشرين الأول (أكتوبر)

“الخارجية”: حالة الأسيرة اللبدي مستقرة.. بعد نقلها للمستشفى.

27 تشرين الأول (أكتوبر)

تدهور الحالة الصحية للأسيرة اللبدي يحول دون مثولها أمام المحكمة الإسرائيلية.

29 تشرين الأول (أكتوبر)

استدعاء السفير الأردني في تل أبيب للتشاور حول اعتقال اللبدي ومرعي.

الأسيرة هبة اللبدي تدخل في حالة حرجة إثر استمرارها في الإضراب عن الطعام.

الاحتلال يرفض استئناف الأسير عبد الرحمن مرعي ويبقيه 4 أشهر في الاعتقال الإداري.

الخارجية: قرار المحكمة الإسرائيلية بشأن الأسير مرعي “باطل وغير مقبول”.

30 تشرين الأول (أكتوبر)

والد الأسيرة هبة اللبدي: ابنتي على وشك الموت في أي لحظة.

السفارة الأردنية في تل أبيب: اللبدي ما تزال قادرة على الحديث مع الآخرين.

حرس الحدود يعتقل متسللا إسرائيلياً ومواطنون يطالبون بصفقة تبادل أسرى.

31 تشرين الأول (أكتوبر)

النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، يزور الأسيرة هبة اللبدي

1 تشرين الثاني (نوفمبر)

الاحتلال ينقل هبة اللبدي لعيادة سجن الرملة “سيئ السمعة”.

ضغوط أردنية تجبر الاحتلال على نقل اللبدي إلى أحد مراكزه الصحية لمتابعة حالتها.

4 تشرين الثاني (نوفمبر)

هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي ينالان الحرية، ويصلان إلى عمّان الخميس المقبل.