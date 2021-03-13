قصة المرتزق الاسكتلندي الذي استؤجر لقتل قطب المخدرات الكولمبي بابلو إسكوبار

في عام 1989، سافر فريق من المرتزقة البريطانيين، برئاسة الاسكتلندي بيتر ماكاليز، قاصدا الإمبراطورية الإجرامية التي بناها أخطر رجل في العالم بهدف اغتياله.

وكان بابلو إسكوبار زعيما لكارتيل(عصابة)ميدلين للمخدرات في كولومبيا وأحد أغنى الأشرار في التاريخ.

لقد كان إسكوبار أكبر منتج وموزع للكوكايين في العالم، ومسؤولا عن نحو 80 في المئة من تجارة المخدرات في العالم آنذاك.

وتم استخدام الضابط السابق في قوات الخدمات الجوية الخاصة المعروفة اختصارا بـ (ساس) من طرف كارتيل كولومبي منافس للقضاء على إسكوبار.

ويتناول برنامج وثائقي جديد بعنوان “قتل إسكوبار” قصة مهمة لم تكتمل فصولها في نهاية المطاف، والرجل الذي كان وراءها.

التعليق على الصورة،كان إسكوبار واحدا من أغنى وأخطر زعماء العصابات الإجرامية في العالم

وقال المخرج ديفيد ويتني الذي ولد في غلاسكو باسكتلندا في عام 1942 إن ماكاليز كان “رجلا معقدا” ويعاني من الكثير من “الاضطرابات الداخلية”. ونشأ في منطقة ريدري الموجودة في ضواحي أكبر مدينة في اسكتلندا.

ويقول ماكاليز، البالغ من العمر الآن 78 عاما، في هذا الفيلم الوثائقي: “تلقيت تدريبا في الجيش على القتل لكن غريزة القتال جاءت من مدينة غلاسكو”.

ويقول ماكاليز إنه غادر منزله وانضم إلى الجيش في عمر 17 عاما، بهدف إيجاد طريقة لتفريغ نزعاته العدائية. وانضم إلى فوج المظليين، وأصبح عضوا في قوات النخبة في الفوج 22 من قوات الخدمات الجوية الخاصة المعروفة اختصارا بـ (إس أي إس).

التعليق على الصورة،ماكاليز في قوات الدفاع لجنوب أفريقيا في الثمانينيات من القرن الماضي

وعمل ماكاليز في منطقة بورنيو مع قوات (إس أي إس)، وحارب بشراسة في المعارك التي جرت في الغابات، قبل أن يغادر الجيش البريطاني في عام 1969، وهو قرار يصفه بأنه أسوأ شيء قام به.

وتنقل ماكاليز بين عدة وظائف لأنها “لم تكن مناسبة”. ويقول إنه شعر بالضياع وأصبحت نزعته العدوانية أسوأ من قبل إلى درجة أنه حكم عليه بالسجن بسبب الاعتداء على صديقته.

وعند الإفراج عنه، سعى ماكاليز إلى إحياء مسيرته العسكرية من خلال إيجاد عمل “كمرتزق في الحرب الأهلية التي شهدتها أنغولا ولاحقا في روديسيا (زيمباوي حاليا) وكذلك في جنوب أفريقيا.

التقى بديف تومكينز في أنغولا في عام 1976. لم يكن تومكينز جنديا نظاميا لكنه كان على علم بكيفية عقد الصفقات وتوفير الأسلحة. وأصبح الاثنان صديقين حميمين وكان تومكينز هو من اتصل بمكاليز وعرض عليه مهمة اغتيال إسكوبار.

التعليق على الصورة،صورة الهوية لبيتر ماكاليز خلال عمله مرتزقا في أفريقيا في السبعينيات من القرن الماضي

وكان خورخي سالسيدو، وهو جزء من عصابات المخدرات الكولومبية المنافسة “كالي كارتل” ينسق الهجوم وأراد من تومكينز تجنيد فريق لتنفيذ المهمة. وكان ماكاليز أول شخص وقع عليه الاختيار.

وقال ماكاليز “لا يُطلب منك اغتيال بابلو إسكوبار إلا إذا كنت تملك الخبرة الصحيحة”.

وأضاف قائلا: “لم تكن لدي اعتبارات أخلاقية بشأن قتله. لم اعتبر الموضوع إطلاقا على أنه عملية قتل. اعتبرته هدفا”.

وكان كارتيل كالي واثقا من أن إسكوبار قد يقتل عندما يذهب إلى مزرعته الفخمة في، هاسيندا نابوليس، وهي مباني شيدها إسكوبار.

مسدسات وقنابل

وكانت المزرعة تشمل حديقة حيوانات مليئة بحيوانات غريبة، ومجموعة من السيارات القديمة وسيارات فارهة، ومطار خاص وحلبة لمصارعة الثيران.

وحلق ماكاليز فوق المزرعة بهدف الاستطلاع ووافق على إمكان تنفيذ العملية. كانت المهمة فكرة قابلة للتحقيق.

وجند تومكينز فريقا من 12 مرتزقا، وهم أشخاص عمل مع بعضهم سابقا أو تمت تزكيتهم.

وحصل هؤلاء الأشخاص على مساعدة خورخي سالسيدو في الجمارك، وموَّل كارتيل كالي إقامتهم في كولومبيا.

وخصص لكل رجل مبلغ 5000 دولار أمريكي شهريا، إضافة إلى نفقات أخرى لكن تومكينز كان يحصل على 1000 دولار في اليوم.

التعليق على الصورة،مرتزقة يتدربون في كولومبيا استعدادا للهجوم

وأتيح للقائمين على الفيلم الاطلاع على لقطات فيديو صورها تومكينز وتشمل رجالا يتلاعبون برزم كبيرة من الأموال.

وفي البداية، أقاموا في مدينة كالي لكن واجهوا خطر لفت الانتباه إليهم، ولهذا انتقلوا إلى مزرعة في المناطق الريفية من كولومبيا حيث تم تزويدهم بكميات كبيرة من الأسلحة.

وقال ماكاليز “كان الوضع مثل أعياد رأس السنة. كل ما احتجنا إليه من أسلحة كان هناك”.

وخضع المرتزقة لتدريبات مكثفة من أجل تنفيذ المهمة لكن لم يكن يعرف الهدف المقصود من هذه العملية سوى تومكينز وماكاليز.

وقبل إخبار الآخرين، انسحب أحد أفراد المجموعة وسمح له بالعودة إلى منزله. لقد باع قصته إلى الصحف لكنه لم يكشف أسماء المشاركين في المهمة أو تفاصيل العملية.

وبعد اقتراب موعد تنفيذ الهجوم، نقل عناصر الفريق تدريباتهم إلى غابة حتى يمكنهم التدرب على استخدام الأسلحة والقنابل بدون إمكانية سماع الأصوات من قبل آخرين.

التعليق على الصورة،صورة أصلية للفريق وهم يتدربون لتنفيذ الهجوم

وتضمنت خطة الهجوم اتجاه طائرتي هليكوبتر إلى المجمع السكني، هاسيندا نابوليس، عندما يشق المرتزقة طريقهم إليه لتنفيذ عملية أمنية ضخمة تهدف إلى قتل بارون المخدرات وإحضار رأسه كتذكار.

عندما علم الفريق من مخبر أن إسكوبار موجود في مزرعته، انطلقوا لتصيد هدفهم. لكن الهجوم لم يحدث على الإطلاق.

لقد تحطمت طائرة الهليكبوتر التي كانت تقل ماكاليز وتومكينز بسبب تحليقها عبر السحب على جبال الأنديز، الأمر الذي أدى إلى مقتل ربانها.

وعود الرب

ونجا الآخرون لكن ماكاليز أصيب بجروح بالغة ولم يتمكن من مغادرة سفح الجبل. وظل هناك لمدة ثلاثة أيام وهو يعاني آلاما مبرحة قبل أن يتم إنقاذه.

سمع إسكوبار عن خطة الهجوم وأرسل رجاله إلى الجبل للعثور عليهم.

وقال ماكاليز: “لو أمسك بي بابلو حينها، كنت سأموت ميتة طويلة، ومؤلمة”.

وبدلا من ذلك، هرب وحاول الوفاء بالوعود التي وعد بها الرب عندما كان على حافة الجبل.

التعليق على الصورة،يقول بيتر ماكاليز إنه شعر بالندم لكنه وجد راحة البال

ويعترف ماكاليز بأنه كان “رجلا سيئا، ووضيعا، وغير لطيف”، وأدرك أنه في حاجة إلى التغيير.

لكنه أضاف أنه لم يشعر بالندم على تصرفاته في ميادين القتال، ولكن بسبب فشله في أن يكون زوجا وأبا.

وقال “أشعر بندم شديد لكنه ليس ندما متعلقا بحياتي العسكرية”.

ويقول إنه في سن 78 عاما وجد أخيرا السلام.

ويذكر أن بابلو إسكوبار لقي حتفه في إطلاق النار عليه عام 1993 عندما كان مطاردا من قبل السلطات.