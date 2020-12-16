“قصة وطن” نسيج من حكايا تتغنى برموز التراث الفلسطيني

معتصم الرقاد

عمان- “بداخل وطننا قصص كثيرةٌ تنتظرُ أن ترسم وتعلقَ على جدراننا لنستطيع من خلالها أن نملأ الفراغ الذي تركه بُعدنا وهجرتنا من فلسطين في بيوتنا” بهذه الكلمات أوضح الفنان الفلسطيني رائد القطناني لـ “الغد” فكرة إطلاق مشروع “قصة وطن”.

“قصة وطن” عبارة عن لوحات قديمة وجديدة غنية بقيم التراث الفلسطيني، “نسخ عن اللوحات الأصلية”، نفذت بتقنيات الرسم اليدوي و”الديجتال”، بهدف تسويق اللوحات بسعر متاح للجميع، خصوصا وأن أسعار اللوحات الأصلية مرتفعة، وليس بمقدور الجميع اقتناؤها.

ينقل الفنان قطناني آلام الغربة والشتات بلوحاته ويقول، “تعرفت على فلسطين في طفولتي عبر لوحة (جمل المحامل) للفنان المبدع الكبير سليمان منصور، يجسد بها رجلا يحمل مدينة القدس في كيسٍ من الخيش على ظهره ويسير، وقد كانت موضوعةً في غرفة الجلوس في منزلنا”.

يتابع القطناني الوصف، ومن خلال هذه اللوحة عرفت هويتي ووطني.. من خلال لوحة فقط، ومن هنا أدركنا أهمية أن تحملَ جدراننا لوحاتٍ توثقُّ مدننا الفلسطينية وعاداتنا وتقاليدنا، تخلد أفعال أجدادنا وأدواتهم وحتى ملابسهم، فكل شيءٍ في فلسطين مهما كان صغيرًا هو تراثٌ كبير ينبضُ بالحياة وجزء من تلك البيوت القديمة المليئة بتفاصيل توارثناها جيلًا بعد جيل كالحكايا”.

نقل القطناني بلوحاته مفردات التراث الفلسطيني الممزوجة بعشق وحب الوطن، فخصص مشروع تخرجه من الجامعة في كلية الفنون الجميلة في مدينة دمشق، عن “الرموز الكنعانية في الثوب الفلسطيني”.

اتجه القطناني بعد ذلك لإنشاء مشروع “قصة وطن”، وذلك برسم لوحات تتضمن التراث الفلسطيني وتفاصيل يوميات الأجداد والحكايا المتوارثة؛ معللا، حتى يتسنى لأبناء الشعب الفلسطيني رؤية هذا التراث طوال اليوم، وحتى يراها ويتعرف عليها أبناء هذا الجيل فتثُار في دواخلهم تساؤلات حول هذا الوطن العجيب الذي يحمل الكثير من الأشكال الموضوعة في لوحة واحدة، مثل: “قبة الصخرة والمفتاح والحصان”.

ويتابع القطناني، أما الثوب الفلسطيني العريق، فذلك الجزء من تراثنا يكاد يمحى وينسى وسط عاصفة التطور والتقدم التي نعيشها وتجتاح عالمنا، وإن لم نستطع تخليده على أرض الواقع ورؤيته فمن واجبنا نقله للجيل الجديد، وإن كان على شكل لوحة تحمل تلك الأجواء الفلسطينية القديمة وتشعرهم بالحنين لذلك الوطن المليء بالأعاجيب الصغيرة والكبيرة، وإن كان بعيدًا ولم يستطيعوا العيش فيه فسحر اللوحة يبني بداخل كل منهم الانتماء العميق للوطن ويحفره في أذهانهم.

ويقول القطناني، “تلكَ هي هويتنا ووثيقتنا للبقاء ولكي لا ننسى ما هي أرضنا ولا تنَسى الأجيال هذا التراث وهذه الرموز العميقة التي تمثلنا، فمن حق أولادنا علينا أن يعرفوا أوطانهم ومدنهم وتراثهم وتتشبع عقولهم بأن يروا حكايا أجدادهم في الصور، فرسائل اللوحات تصل للقلب دون الحاجة للحديث الطويل”. يذكر أن الفنان رائد يوسف القطناني من قرية يازور/ قضاء يافا- فلسطين، ويحمل الجنسية الأردنية، ومن مواليد سورية العام 1973، حاصل على بكالوريوس فنون جميلة/ قسم الاتصالات البصرية والإعلان في كلية الفنون في جامعة دمشق العام 1995.

عمل الفنان في مجال التصميم الفني والطباعي لسنوات طويلة في سورية وغيرها من الدول، وعمل مدرب فنون ومدرب تصميم جرافيك في العديد من الكليات والمعاهد.

شارك القطناني برسوماته في العديد من المجلات والصحف في مجال رسوم الأطفال والكاريكاتير وأغلفة الكتب. وعمل في مجال التصميم الجرافيكي لدى العديد من المطابع والمؤسسات، وفي عدة دول عربية.

يقيم الفنان في الأردن منذ العام 2013، وأقام ستة معارض شخصية، ثلاثة منها في الأردن، ومعرضان في اسطنبول، ومعرض في بريطانيا.

شارك في عدد كبير من المعارض الجماعية في عدد من دول العالم، وعين مدير مهرجان “على طريق القدس الفني والثقافي” لمدة ثلاث سنوات في الأردن.