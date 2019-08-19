قصر المؤتمرات التابع لـ”كمبنسكي” المكان الأمثل للمناسبات كافة

عمان- قصر المؤتمرات التابع لفندق كمبنسكي عمان الذي تم افتتاحه في الربع الأول من العام الحالي يعد المكان الأمثل لعقد المؤتمرات ولإحياء المناسبات كافة؛ حيث تم تصميمه من قِبل الشركة الفرنسية أ.ر.ر.ت إنترناشنال أسوسييه، وقامت شركة هيرتش- بندر آند أسوسيتس المرموقة والحائزة على العديد من الجوائز العالمية على تنفيذ التصميم الداخلي، كما تم تركيب أحدث تقنيات عزل الصوت والأنظمة السمعية والبصرية والتي تعد الأولى من نوعها في قلب العاصمة عمان من قبل شركة شين ميلسون آند ويلك الأميركية.

وتعقيباً على افتتاح قصر المؤتمرات، صرح مدير عام الفندق بالإنابة السيد فارس حجازين، قائلاً “نحن فخورون جداً بنجاح المؤتمرات والمناسبات المتتالية والمتعددة التي تمت في قصر المؤتمرات من قبل كبرى السفارات والمنظمات والشركات العالمية والإقليمية والمحلية، كما أننا على أتم الاستعداد لتلبية الحجوزات كافة المؤكدة والمتوقعة لهذا العام وللأعوام المقبلة”.