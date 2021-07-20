قصف اسرائيلي لجنوب لبنان والعثور على 3 منصات صواريخ

بيروت – أعلن الجيش اللبناني في بيان له اليوم، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة وادي حامول/ تلة ارمز في جنوب لبنان فجر اليوم، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار.

وأضاف البيان أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت المنطقة باثنتي عشرة قذيفة من عيار 155ميليمتراً على خلفية ادعاءات بسقوط صاروخين في الأراضي المحتلة مصدرها لبنان.

ولفت البيان إلى أن وحدة من الجيش عثرت في محيط منطقة القليلة على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ نوع غراد، وعلى أحدها صاروخاً معداً للإطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة.

من جهتها، أعلنت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” انها بدأت التحقيق في إطلاق صواريخ من منطقة القليلة في الجنوب باتجاه اسرائيل والقصف المدفعي الإسرائيلي لجنوب لبنان.

وقالت في بيان لها أنه عند حوالى الساعة الرابعة من صباح اليوم، رصد رادار تابع لقوات اليونيفيل إطلاق صواريخ من منطقة تقع في الشمال الغربي من القليلة باتجاه إسرائيل، كما رصد إطلاق نيران مدفعية من قبل الجيش الإسرائيلي.

ولفتت الى أنها على اتصال مباشر مع الأطراف للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، مؤكدة بأن آليات الارتباط والتنسيق تقوم بعملها على أكمل وجه جنبا الى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية.