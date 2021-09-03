قصف اسرائيلي يستهدف ليلاً مجموعات موالية لإيران قرب دمشق

بيروت- استهدف قصف اسرائيلي ليلاً مواقع عسكرية لقوات النظام تستخدمها مجموعات موالية لإيران قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان فجر الجمعة.

وذكر المرصد أن قصفاً صاروخياً استهدف “مواقع عسكرية لقوات النظام تستخدمها مجموعات موالية لإيران لتطوير الأسلحة في كل من مركز البحوث العلمية في منطقة برزة وجمرايا في ريف دمشق”.

ولم يوثق المرصد حتى اللحظة وقوع خسائر بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية، موضحاً أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأفاد أنّ القصف استهدف “بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وتسبّب قصف إسرائيلي في 20 آب/أغسطس بمقتل أربعة عناصر من حزب الله.

وتكرّر إسرائيل أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.(أ ف ب)