حياتناصحة وأسرة

قصور القلب.. الأسباب والأعراض والعلاج

منذ 28 دقيقة

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الغد– قالت مؤسسة القلب الألمانية- كما نقلت الجزيرة- إن قصور‬ ‫القلب له أسباب عدة مثل العيب الخلقي بالقلب وأمراض القلب التاجية والتهاب‬ ‫عضلة القلب والإصابة بأزمة قلبية شديدة وتكرار الإصابة بالأزمات‬ ‫القلبية. ‬

‫ومن الأسباب الأخرى عدم علاج ارتفاع ضغط الدم المزمن بشكل سليم وشرب‬ ‫الخمر وتعاطي المخدرات وتناول بعض الأدوية.

وتؤدي هذه الأسباب إلى تدمير الكثير من أنسجة عضلة القلب، مما يمنع‬ ‫القلب من القيام بأداء وظيفته المتمثلة بضخ الدم في الجسم بشكل سليم. ‬

وتتمثل أعراض قصور القلب في:

1- ضيق التنفس.

2- آلام شديدة بالصدر.
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3- عدم انتظام‬ ‫ضربات القلب.

4- احتباس السوائل بالسيقان.

5- تراجع القدرة على بذل المجهود.

6- ‫سرعة الشعور بالتعب.‬

‫وأشارت المؤسسة إلى أن قصور القلب هو مرض يعسر الشفاء منه، ولكن يمكن‬ إبطاء مساره في حال تشخيصه مبكرا، وذلك من خلال الأدوية التي‬ ‫تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع والأدوية المدرة للبول، وكذلك الأدوية ‫التي تعمل على استقرار نظم القلب.‬

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