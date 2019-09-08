قصّة سيلفيا و”الكفيف” جريكو – فيديو

عمان – الغد – انعكاساً لالتزامها الثابت بمبدأ الشمولية وإيمانها بقدرة البث الإعلامي على الإلهام، تعتز beIN SPORTS، قناة البث العالمية الرائدة للمحتوى الرياضي والترفيهي التي تقدمها مجموعة beIN الإعلامية، بالإعلان عن ترشيح سيلفيا جريكو وابنها نيكولاس للفوز بجائزة FIFA Football Awards™.

سيلفيا وابنها من مشجعي نادي بالميراس منذ زمن طويل، ولكن نيكولاس كفيف وغير قادر على الاستمتاع بالمباريات لولا التزام والدته وقلبها الكبير الواسع. ولعدة سنوات رافقت سيلفيا ابنها الغالي نيكولاس، الذي يعاني أيضا من التوحد، لحضور المباريات المباشرة القريبة والبعيدة وكانت بصحبته تشرح له مجريات المباراة وتصف له كل ما يحدث فيها من تشويق ودراما.

وتقديراً لالتزام سيلفيا وابنها وقوتهما وحبهما للحياة والرياضة، تعتز beIN وتفتخر بأن يكون لها دور متواضع في تسليط الضوء على قصتهما التي تعد من أكثر القصص إلهاماً في عالم كرة القدم وعرضها على شاشة التلفاز وجذب انتباه العالم لها، للتأكيد على أن الرياضة للجميع وأن كل شيء ممكن.

وتعليقاً على الرابط القوي الذي يجمعها مع ابنها بفضل كرة القدم، قالت سيلفيا: “إن أكثر ما يستمتع به نيكولاس في الحياة هو كرة القدم والشعور الحقيقي الذي يمنحه إياه الملعب، رغم ما يعانيه من صعوبات، ولهذا أشرح له بالتفصيل أجواء المباراة ومواصفات كل لاعب وأروي له كيفية تسجيل جميع الأهداف، وهذه الأهداف هي أكثر ما يمنحه شعوراً بالسعادة والفرح”.

وشكرت سيلفيا مجموعة beIN على دعمها المتواصل، مشددة على أهمية الدور الكبير الذي لعبته المجموعة في حياتها وحياة ابنها، فيما تتمنى مجموعة beIN الإعلامية حظاً موفقاً لسيلفيا وابنها نيكولاس في جوائز FIFA Football Awards™ وتؤكد على هدفها باعتبارها مجموعة بث عالمية تروج لقدرة الرياضة على تغيير حياة الآخرين نحو الأفضل.

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