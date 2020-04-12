قضاء جرينة في مادبا خالٍ من كورونا

أحمد الشوابكة

مادبا – أكد مدير قضاء جرينة في محافظة مادبا أحمد العدوان أن مناطق القضاء خالية من الإصابة بفايروس الكورونا، مشيدا في ذات السياق إلى التعامل الذي أبداه أبناء القضاء بتقديم سبل الدعم، وبخاصة استجابتهم لقرارات الحكومة بما يخص حظر التجول، وتقديم آلياتها لعملية الرش والتعقيم، بالتعاون مع بلدية مادبا الكبرى التي وفرت مواد التعقيم وآليات الرش

وأكد العدوان أن الكوادر قدمت للمواطنين كافة احتياجاتهم الضرورية من مادة الخبز والمواد الغذائية طيلة فترة الحظر ، مشيرا إلى أن كافة الادوية للأمراض المزمنة متوفرة ، وهناك لجان تطوعية تقوم بتوفيرها للمرضى بالتنسيق مع مديرية صحة مادبا

وقال إن لجنة الصحة والسلامة العامة تتابع بشكل مستمر أوضاع الأسواق في القضاء ، حرصا على صحة المواطنين ، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك تحرير أي مخالفة لأي متجر قام بالتلاعب بالأسعار أو اختراق حظر التجول .