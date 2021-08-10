“قضائي” الطب النفسي: افتتاح صوري لمبنى بلا مرضى

محمود الطراونة

عمان – ترافق افتتاح وزير الصحة فراس الهواري القسم القضائي في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية قبل أيام، مع علامات استفهام عديدة بشأن مصير نحو 65 مريضا نفسيا لم يتم نقلهم إلى هذا القسم الذي انتهى العمل فيه فعليا قبل 6 سنوات، في حين ما يزالون يقبعون في مركز قديم للصحة النفسية تابع لوزارة الصحة بشكل مؤقت.

إحدى علامات الاستفهام هي حول سبب عدم نقل الوزارة هؤلاء المرضى، وهل للأمر علاقة بعدم توفر الكوادر التمريضية المؤهلة للتعامل مع مرضى نفسيين يواجهون قضايا جنائية خطيرة؟

وكان هؤلاء المرضى يقيمون سابقا في المركز الوطني للصحة النفسية، ضمن تصنيف (نزيل القسم القضائي) إلى أن تم نقلهم إلى مبنى صغير في منطقة المقابلين في العام 2012 إلى حين الانتهاء من إنشاء القسم القضائي التابع للوزارة، فيما تواجه المحاكم والجهات القضائية التي تحيل متهمين للتأكد من قواهم العقلية وحالتهم النفسية، معضلة إطالة إجراءات المحاكمة، بسبب عدم توفر أسرة، حيث تبقى القضية معطلة لحين دخول النزيل الى المركز الوطني للطب النفسي، غير أن نقص الأسرة يحول دون إلحاقه للتقييم النفسي، الأمر الذي يعطل سير إجراءات التقاضي.

وأشار الهواري في بيان صحفي صدر عن الوزارة، إلى انّ القسم القضائي الجديد تم تشييده نظرا لازدياد الحالات القضائية المحولة من محكمة الجنايات الكبرى والمدعين العامين ومحكمة أمن الدولة، للتقييم وتنظيم التقارير الطبية بالحالات المحولة.

ويشتمل القسم القضائي في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية/الفحيص على 142 سريراً، وتبلغ مساحته 6196 مترا مربعا، ويحتوي على أقسام الأشعة وعيادات أسنان ومختبر مجهز بأحدث الأجهزة، وعيادات طب نفسي وعلم نفس واجتماع، بالإضافة إلى خدمات الإعاشة (المطبخ) والمصبغة، ومكاتب إدارية ومكتب لمرتبات الأمن العام.

وخلال افتتاح الوزير الهواري للقسم، أكد إيلاء وزارة الصحة الاهتمام اللازم لمرضى الصحة النفسية، من خلال حرصها على تقديم الخدمات الصحية النفسية في عياداتها المتخصصة في جميع محافظات المملكة.

ولفت إلى أنّ توسعة المستشفى الذي تم تشييده العام 1987 ستعمل على إحداث نقلة نوعية في تقديم خدمات العلاج والرعاية الكافية لمرضى الصحة النفسية وضمن المستوى المطلوب، مشيرا الى أنّ وزارة الصحة تسعى إلى تطوير وتحسين الرعاية الصحية للفئات الأكثر عرضة للأمراض النفسية.

وأوضح أن الوزارة قامت بتجهيز القسم القضائي التابع لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية على المستوى الفني والبشري (بما في ذلك الكوادر الطبية والتمريضية) والذي تم الانتهاء من إعادة بنائه وتوسعته قبل عدة سنوات (2015).

كما تم توفير نظام تدفئة مركزية آمنة وأنظمة تكييف في صالات الطعام وقاعات الترفيه والنشاطات الاجتماعية وصالات الرياضة.

في المقابل أكد مصدر مسؤول لـ”الغد” أن افتتاح المبنى القضائي كان “بروتوكوليا ولم يستفد المرضى منه حتى الآن”، لافتا إلى أن عملية النقل قد تستغرق شهورا، خاصة وان الطاقم التمريضي الموجود حاليا في المبنى تم تكليفه لمدة 3 أشهر، كما لم يتم تدريب هذا الطاقم على التعامل مع المرضى النفسيين من جهة، ومعرفة آلية عمل أنظمة القسم الجديد.

ولفت المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه الى ان القسم الذي أنشئ في عملية التوسعة خلال العام 2012 وتم الانتهاء من تجهيزه سنة 2015 جاء بمنحة خارجية قدرها 500 ألف دينار.

وقال إن مطالبات إدارة المركز الوطني للصحة النفسية وفقا للمعلومات وضعت على مكاتب وزراء صحة سابقين، الا انها “لم تجد آذانا صاغية حول ما يطرح”.

وتم افتتاح المركز الوطني للصحة النفسية العام 1987 برعاية ملكية، وهو مستشفى تعليمي معترف بتدريبه من المجلس الطبي الأردني والعربي.

وكانت “الغد” فتحت ملف هذا القسم كاشفة عن مبلغ معاناة المرضى النفسيين في المركز المؤقت، لاسيما مع نقص الكوادر الطبية والتمريضية.

ورجح المصدر أن يكون تأخير نقل مرضى القسم القضائي إلى المبنى الجديد نتيجة انهماك وزارة الصحة بملف كورونا، الامر الذي اعاقها خلال المرحلة السابقة عن النظر في ملف القسم القضائي والبحث في معاناة المقيمين فيه.

ويتبع للمركز الوطني للصحة النفسية 4 عيادات مستقلة تقدم خدماتها كعيادات نفسية فقط توجد في محافظة العاصمة، وهي العيادات الاستشارية للطب النفسي.

كما يتم في المركز تدريب الطلاب من الجامعات والكليات في المركز على تخصصات الطب والتمريض وعلم النفس وعلم الاجتماع، وتتبع له ثلاثة أقسام رئيسة هي قسم تأهيل المدمنين بسعة 42 سريرا، وقسم الكرامة للتأهيل النفسي بسعة 179 سريرا، والقسم القضائي بسعة 65 سريرا.

وفي المحصلة، يخشى مراقبون من أن تظل عملية الافتتاح بروتوكولية، من قبل وزير الصحة، ولن تنهي معاناة المرضى النفسيين الذين ينبغي نقلهم إليه وتأمينهم بكافة الخدمات، والبدء فعليا بالإجراءات اللوجستية، وهذا ما سيحسب لوزير الصحة الحالي كعلامة إنجاز فارقة لاسيما بعد مرور 6 وزراء على هذا الملف دون فتحه.