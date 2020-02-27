“قضايا بأسبوع”.. 16 مشتبها بتجارتهم للمخدرات وضبط طن “ماريجوانا” و4 جرائم انتحار وقتل

طلال غنيمات

عمان – تعاملت مديرية الأمن العام، خلال الأسبوع الماضي، مع عدة قضايا، تم خلالها القبض على 16 شخصًا، من بينهم شخص يحمل جنسية عربية، متهمين بـ”قضايا مخدرات ما بين حيازة وتعاط وترويج”، في مختلف محافظات المملكة، فضلًا عن ضبط ما يقرب من الطن من أشتال “الماريجوانا” المخدرة، داخل مزرعة في محافظة البلقاء، فيما تم التعامل خلال تلك الفترة مع أربع جرائم انتحار وقتل. وتمكنت المديرية من “ضبط 6 أسلحة نارية، بالإضافة إلى ضبط 174 كف حشيش مخدر، و160 ألف حبة كبتاجون مخدرة، و200 ألف حبة ترامادول مخدرة”.

ففي بلدة الشجرة بلواء الرمثا في محافظة إربد، أقدم شاب على “الانتحار، بعدما أطلق النار مباشرة على نفسه”، فيما كانت حالة الانتحار الثانية لخادمة بعدما أقدمت على شنق نفسها داخل منزل مخدومها بواسطة حبل ربطته حول عنقها.

وفي لواء ناعور بمحافظة العاصمة، أردى مواطن ابنه قتيلًا، بعدما أطلق النار عليه، بسبب خلافات بينهما، ثم قام بعدها الأب بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية.

وبلواء الرصيفة في محافظة الزرقاء، أقدم شخص على قتل آخر، من خلال إطلاق النار عليه.

وفي محافظة البلقاء، تمكن أفراد إدارة مكافحة المخدرات من “ضبط طن من اشتال الماريجوانا المخدرة، بعد مداهمة موقعين استخدما لزراعتها”.

في حين تم القبض على 10 أشخاص من مروجي ومتعاطي مواد مخدرة، وبحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد، فضلًا عن ثلاثة أسلحة نارية، وذلك في محافظات العاصمة وإربد والزرقاء.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات ضبطت في منطقة البادية الشمالية، “174 كفًا من مادة الحشيش المخدرة، و160 ألف حبة كبتاجون مخدرة، و70 ألف حبة ترامادول”. كما تم إلقاء القبض على “شخص مطلوب على خلفية قضية تهريب 200 ألف حبة مخدرة”، فيما ألقي “القبض على مروج للمواد المخدرة، وبحقه ثلاثة طلبات أمنية، حيث ضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة وسلاح ناري”.

من جهة ثانية، تمكن أفراد إدارة البحث الجنائي من “القبض على شخص، يحمل جنسية عربية، بعد أن ضبط بحوزته 350 كرتونة تحوي بروتينات ومكملات غذائية منتهية الصلاحية، جرى التلاعب بتواريخ انتاجها”.

إلى ذلك، أصيب عدة أشخاص، جراء مشاجرات، وقعت بمحافظتي العاصمة وإربد، استخدمت فيها الأسلحة النارية.