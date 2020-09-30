قضية ذات راس تصطدم بعقبات جديدة

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

اصطدمت قضية نادي ذات راس، ومحاولاته الهروب من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتهبيطه للدرجة الثانية، بعقبات جديدة، واعادة الموضوع إلى المربع الأول.

بوادر الانفراج التي لاحت في الأفق الأسبوع الماضي، لم تكتمل بعد أن اصطدمت برفض بعض المدربين المشتكين على النادي، تقليص طلباتهم المالية ولو بنسبة قليلة.

بوادر الانفراج لاحت في الأفق، بعد أن ابدى اتحاد الكرة استعداده للمساعدة، التي منحت ذات راس حوالي 15 ألف دينار، وهو مبلغ لا يكفي لسداد قيمة القضايا المترتبة على النادي والبالغة حوالي 50 ألف دينار.

وكشف رئيس نادي ذات راس احمد الجعافرة، أن أحد اللاعبين المحترفين المشتكين، وافق على تخفيض قيمة مطالبته من 17 ألف دولار إلى 7 آلاف دولار، ولكن المشكلة في المدربين الآخرين الذين يصرون على التمسك بكامل المستحقات، وهو أمر مؤسف نتمنى تجاوزه قبل فوات الأوان. واعتبر الجعافرة في تصريح لـ”الغد” أمس، أن ذات راس اذا ما هبط، سيتحمل وزره الكثير من الأشخاص المطالبين حاليا بالوقوف إلى جانبه ومساندته في هذا الوقت العصيب.