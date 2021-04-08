قطار صيني ذكي بلا قضبان

بكين- شهدت مدينة تشوشو بمقاطعة هونان الجنوبية في الصين تجربة أول قطار يسير على مسارات افتراضية، وذلك حسبما نشرت “صحيفة الشعب اليومية أونلان” امس(الأربعاء).

وحسب الصحيفة، فقد بدأ يوم 30 من مارس (آذار) الماضي التشغيل التجريبي لـ”قطار ذكي” في شوارع مدينة تشوتشو بمقاطعة هونان جنوب الصين يسمح للركاب بالركوب مجانا دون الحاجة إلى شراء التذاكر.

ويجمع “القطار الذكي” بين ميزات الحافلة والترام التقليدي، حيث يمكنه أن يحمل ركابا أكثر بكثير من الحافلة وعلى عكس الترام، فإنه لا يعمل على سكك حديدية حقيقية، بل يتعرف ويسير على خطوط مرسومة على الطريق.-(وكالات)