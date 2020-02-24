“قطار” منتخب السلة يتجاوز محطة كازاخستان بالتصفيات الآسيوية

خالد العميري

عمان – تغلب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة على مضيفه المنتخب الكازاخستاني بنتيجة (71-68)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين على صالة “جيكبي جيك” في العاصمة “نور سلطان”، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021.

وجاءت نتائج الأرباع كاملة: (13-15)، (19-15)، (12-20)، (24-21)، حيث يُعد “صانع الألعاب” فادي إبراهيم (فريدي) من أفضل المسجلين للمنتخب الوطني في المباراة برصيد 27 نقطة، يليه “العملاق” محمد شاهر بـ 19 نقطة، فيما كان انتوني كليمونيس أفضل المسجلين لكازاخستان بـ 19 نقطة.

وبات المنتخب الوطني يحتل صدارة المجموعة من فوزين، بعدما حقق فوزا كاسحا على ضيفه المنتخب السيريلانكي بنتيجة 100-45 في الجولة الاولى، متفوقا بفارق النقاط المسجلة على المنتخب الكازاخستاني، الذي تغلب في لقائه الأول بصعوبة على ضيفه المنتخب الفلسطيني بنتيجة 79-76.

ويشارك في التصفيات النهائية 24 منتخبا، وزعت على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتواجه بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أول وثاني كل من هذه المجموعات إلى النهائيات مباشرة، أما المنتخبات التي ستحتل المركز الثالث في مجموعاتها، فستخوض دورة تأهيلية مكملة في شباط (فبراير) العام 2021؛ حيث ستوزع المنتخبات الستة على مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل منها إلى النهائيات التي يشارك فيها 16 منتخبا، علما بأنه لم يتم بعد اختيار الدولة المضيفة للبطولة.