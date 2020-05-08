قطار يدهس 14 عاملا كانوا نائمين على خط سكة حديد في الهند

بومباي-قتل 14 عاملا هنديا بعدما صدمهم قطار في غرب الهند عندما كانوا نائمين على خط السكك الحديد خلال محاولتهم العودة إلى ديارهم أثناء فترة العزل، على ما أفادت السلطات المحلية الجمعة.

وفقد عشرات ملايين الهنود عملهم بسبب إجراءات العزل المعتمدة منذ نهاية آذار/مارس للحد من انتشار الفيروس في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا. وأدى توقف النشاط إلى عودة العمال من المدن الهندية الكبيرة إلى بلداتهم رغم غياب وسائل النقل العام.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية في منطقة اورانغاباد في ولاية ماهراشترا لوكالة فرانس برس “كان العمال يسيرون للوصول إلى ديارهم (في ولاية) مديا براديش عندما قرروا الاستراحة على خط السكك الحديد. وقد صدمهم قطار شحن في الصباح الباكر”.

وقد أصيب في الحادث ثلاثة عمال آخرين. وتوقفت قطارات الركاب في الهند منذ آذار/مارس إلا أن عمليات شحن البضائع لا تزال ممكنة عبر شبكة لقطارات.

وقالت وزارة السكك الحديد “بعدما رصد أشخاصا على السكة، حاول سائق القطار وقفه إلا أنه صدمهم”.

وقد سيرت الولايات الهندية المختلفة قبل فترة قصيرة قطارات خاصة لإعادة العمال الهنود النازحين العالقين بعيدا عن ديارهم. لكن يستمر البعض بالعودة مشيا قاطعين أحيانا مئات الكيلومترات بسبب عجزهم عن تسديد سعر البطاقة.(أ ف ب)