قطاعات ستعود للعمل في العقبة وأخرى ستبقى مغلقة (تفاصيل)

عمان-الغد– أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية مساء الخميس، أنه سيسمح لأهالي محافظة العقبة والقاطنين بها بحرية الحركة سيراً على الأقدام أو باستخدام السيارات داخل حدودها من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً، وهناك قطاعات ستعود للعمل في المدينة وأخرى ستبقى مغلقة، على النحو التالية:

المرحلة الأولى : يستمر فيها فرض حظر التجوال من الساعة السادسة مساءا ولغاية العاشرة صباحا..

– القطاعات التي سيسمح لها بالعمل بعد يوم4/19

١. شركات الاتصالات

٢. محلات بيع الأجهزة الخلوية

٣. محلات بيع المواد المنزلية

٤. صالونات الحلاقة والكوافير

٥. محطات خدمة السيارات ( البناشر .. زيت السيارات ..)

٦ مراكز صيانة السيارات

٧. سيارات الأجرة ( التاكسي) وسيارات التطبيقات الذكية ويقتصر عملهم في المرحلة الأولى على خدمات التوصيل للسلع والمواد الاستهلاكية

٨. معارض بيع الأجهزة الكهربائية

٩. المطاعم الشعبية على أن يقتصر عملها على التوصيل او خدمة البيع المباشر دون تقديم الخدمة داخل تلك المطاعم

١٠. محلات بيع المستلزمات المكتبية ولوازم الطباعة والكمبوترات وصيانتها وذلك لتلبية حاجات الطلبة ومساعدتهم في التعليم عن بعد

١١.اصحاب الحرف المهنية والصيانة مثل النجارين والحدادة والالمنيوم وفنيي الكهرباء و السباكين وفنيي الستالايت

١٢. محلات تصليح الاحذية و الملابس و محلات الخياطة وخياطة الملابس

١٣. المصانع الحيوية للمتجات الغذائية والملابس القرطاسية على أن يتم تحديد الإعداد بما لا يزيد عن 30% من الإعداد الكلية

١٤. مكاتب الاستشارات الهندسية

١٥. شركات الاستيراد والتصدير

– القطاعات التي ستظل مغلقة :

١. كافة المؤسسات العامة الحكومية والخاصة التي لم يصدر استثناء بخصوصها

٢. الجامعات والمدارس

٣. دور العبادة والمساجد واستمر عدم اقامة صلاة الجماعة في المساجد وعدم اقامة صلاة التراويح في المساجد

٤. الحافلات والنقل الجماعي و الباصات بكافة أشكالها

٥. المطاعم الكبيرة والمقاهي و ال كوفي شوب والكافيهات بكافة أنواعها

٦. الاستراحات والحدائق العامة ومحلات الترفيه بكافة أشكالها

٧.شركات المقاولات والإنشاءات.