قطاع الألبان الأردني يدعو لحمايته من منافسة غير عادلة

عمان- الغد- دعا ممثل الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان الى حماية صناعة الالبان الوطنية في ظل المنافسة غير العادلة التي تواجهها في السوق المحلية.

واستعرض الجيطان خلال لقائه وزير الزراعة والبيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة يوم امس بحضور عدد من ممثلي مصانع الالبان المحلية ومدير عام غرفة صناعة الاردن، التحديات والصعوبات التي تواجه صناعة الالبان المحلية واهمها الضريبة العامة على مبيعات منتجات الالبان من اللبن واللبنة والاجبان البيضاء والمطبوخة والمفروضة بمقدار ١٠% اضافة لضريبة المبيعات على مدخلات صناعة الاعلاف الحيوانية والمقدرة بنسبة ١٠% وغيرها من الضرائب والتي تؤدي لزيادة تكاليف انتاج منتجات الالبان، عدا عن تكاليف الانتاج الباهظة التي يعاني منها قطاع الالبان متمثلة في تكاليف الطاقة وارتفاع اسعار الحليب الطازج والاعلاف وغيرها.

كما بحث الجيطان خلال اللقاء المنافسة غير العادلة التي تواجهها منتجات الالبان الوطنية وخصوصا من مستوردات الالبان من الدول العربية وغيرها من الدول والتي تمتاو بلدانها بانخفاض كلف الانتاج كما انه لا يطبق عليها المواصفات الاردنية التي تشترط استخدام الحليب الطازج في منتجات الالبان من الحليب والاجبان.

واشار الجيطان الى ان صغر السوق المحلي مع توفر فائض في انتاج الشركات الوطنية يهدد العديد من هذه الشركات بالتوقف عن العمل اذا استمرت تكاليف الانتاج المرتفعة بالتزامن مع زيادة المستوردات.

وقد وعد وزير الزراعة بالوقوف لجانب قطاع صناعة الالبان وحل كافة المشكلات والصعوبات التي تواجه في سبيل الحفاظ على استمرارية عمل هذا القطاع الحيوي والذي يمس مباشرة المستهلك المحلي ،حيث تعتبر منتجات الالبان من السلع الاساسية للمائدة الاردنية .