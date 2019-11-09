“قطاع الألبسة”: ركود “غير مسبوق” والحل بهذا الإجراء

عمان- الغد- طالب ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، الحكومة ضرورة تخفيض المبيعات بهدف تحفيز وتنشيط القطاع الذي يمر حالياً بحالة ركود غير مسبوقة.

وقال القواسمي في بيان صحافي اليوم السبت، إن “تخفيض ضريبة المبيعات تعتبر من الأدوات التحفيزية الهامة والتي تنعكس بشكل مباشر على المستهلك من خلال تراجع الاسعار وتقليل التكاليف على السلعة”.

وأكد القواسمي أن “زيادة تنافسية قطاع الألبسة والأحذية مقارنة بدول المنطقة تعزز مكانة المملكة كوجهة للسياحة للتسوق العائلي وتحريك قطاعات اقتصادية أخرى”.

ولفت إلى وجود تجارب حكومية سابقة في تنشيط قطاع الألبسة والاحذية حيث قامت الحكومة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام ٢٠١٥ بتخفيض ضريبة المبيعات على الألبسة والاحذية من ١٦ الى ٨ ٪ وساهم هذا القرار بشكل كبير في تحريك الأسواق.

وأكد القواسمي أن القطاع يعاني من تحديات واسعة منها زيادة التكاليف على البضائع من رسوم وضرائب والتي تصل الى 48 % عدا عن ارتفاع الكلف التشغلية من قيمة الايجار واثمان الكهرباء والإنتشار الأسواق بشكل عشوائي.

وبين القواسمي أن القطاع بحاجة إلى حوافز في ظل ضعف القدرة الشرائية وتراجع الاستيراد من خلال العمل على تخفيض ضريبة المبيعات كخطوة أولى لتنشيط القطاع.

يذكر أن إجمالي عدد محال الألبسة والأحذية بالمملكة يبلغ 10700 محل، توظف نحو 57 ألف عامل غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية.