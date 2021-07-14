قطاع الألبسة: صرف الرواتب وتأجيل أقساط القروض قبل العيد سينشط الحركة التجارية

عمان- وصف ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، الطلب على الألبسة والأحذية بالضعيف جداً في هذا الوقت من السنة، مرجعا ذلك إلى قلة السيولة المتاحة في جيوب المواطنين.

وقال القواسمي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن صرف رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى وتأجيل أقساط القروض للمواطنين والتجار، سينشطان الحركة التجارية في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن الأسعار ضمن معدلاتها الاعتيادية، وستبقى مستقرة حتى الموسم الشتوي المقبل في حال حصر ارتفاع أسعار الشحن العالمي، داعياً إلى إيجاد أسواق بديلة للاستيراد مثل سوريا التي تعد منتجاتها ذات جودة عالية وأسعار ملائمة ومناسبة للمستهلك.

وبين أن حجم مستوردات القطاع في النصف الأول من العام الحالي نحو 90 مليون دينار، مقارنة مع 190 مليون دينار العام الماضي بانخفاض يقارب 20 بالمئة.

واشار إلى أن تراخيص محلات الألبسة والأحذية لا يتناسب مع عدد السكان لأن العرض أكبر من الطلب بكثير. وطالب بتعديل قانون المالكين والمستأجرين بما يحقق مصلحة الطرفين، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات إلى 8 بالمئة، لما لذلك من أثر إيجابي على تنشيط الحركة التجارية والسياحية. ودعا المصنّعين المحليين إلى رفع حجم وجودة إنتاجهم بما يلبي حاجة السوق، لافتاً إلى أن الصناعات المحلية ناشئة، وتغطي 20 بالمئة فقط من الطلب المحلي. ويضم قطاع الألبسة والأحذية 11 ألف منشأة، 70 بالمئة منها صغيرة، وتوظف نحو 56 ألف عامل.

بترا- عائشة عناني