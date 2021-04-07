قطاع الألبسة يطالب بإعادة النظر بساعات الحظر الجزئي

عمان-الغد- دعا ممثل قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي، الى ضرورة اعادة النظر بساعات الحظر الجزئي وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.

واقترح القواسمي في بيان صحافي اليوم أن يتم فتح القطاع وتقليص ساعات الحظر الجزئي خلال شهر رمضان من منتصف شهر رمضان وحتى حلول عيد الفطر السعيد بحيث يكون العمل من الساعة التاسعة مساء ولغاية الواحدة ليلا وهذا يسهم في الحد من الازدحام واكتظاظ الاسواق.

واكد القواسمي ان الاستجابة لمطالب القطاع تسهم بشكل كبير في انقاذ المنشآت من خطر التعثر والاغلاق بخاصة وان الشهر الفضيل يعد موسما رئيسيا لتنشيط المبيعات وتعويض حالة الركود التي شهدتها الاسواق خلال الفترة الماضية.

واشار الى ان القطاع ورغم تحضيراته لاستقبال شهر رمضان وموسم الاعياد والصيف، الا انه يعيش في ضبابية تامه وحالة ارتباك لعدم وضوح الرؤية بخصوص عودة القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل طبيعي.

وحسب القواسمي بلغت مستوردات القطاع من الالبسة والاحذية والاقمشة كتجهيزات لموسم عيد الفطر ما يقارب 75 مليون دينار.

واوضح ان التجار جهزوا بضائعهم وسط صعوبات مالية لم يشهدها القطاع منذ سنوات طويلة لعدم توفر السيولة وتراكم البضائع من المواسم السابقة جراء أزمة فيروس كورونا وحالة الركود التي تعيشها الاسواق.

واشار القواسمي الى ان قطاع الالبسة يعاني صعوبات كثيرة من قبل بروز جائحة فيروس كورونا بفعل ارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب وزيادة المصاريف التشغيلية.

وبين ان اعادة النظر بالقرار وتعديل اوقات الدوام سيسهم في زيادة ساعات التسوق والمبيعات وتوفير سيولة مالية للتجار تساعدهم الايفاء بالتزاماتهم.

وذكر القواسمي ان مستوردات المملكة من الألبسة تدفع ما نسبته 5ر47 بالمئة كرسوم جمركية وضريبة دخل ومبيعات وبدل خدمات، فيما تدفع مستوردات الأحذية 58 بالمئة من هذه الرسوم والضرائب على البيان الجمركي الواحد.

وتأتي غالبية مستوردات الاردن من الالبسة والاحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والآسيوية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 57 الف عامل، غالبيتهم من الاردنيين، اكثر من 11 الف منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة.