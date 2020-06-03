“قطاع الأعمال في أوقات الأزمات” حواريّة مؤسّسة إنجاز عبر الاتصال عن بعد

عمَان-الغد-نظّمت مؤسّسة إنجاز عبر تقنية الاتّصال عن بعد جلسة حواريّة بعنوان قطاع الأعمال في أوقات الأزمات “المرونة والتكيّف” لتسليط الضوء على أهم الممارسات التي كان لها الدور في نجاح شركات عريقة.

وتحدث في الجلسة رؤساء مجلس إدارة مؤسّسة إنجاز السابقين وهم رئيس ومؤسّس مجموعة فارمسي ون الدّكتور أمجد العريان والرّئيس التّنفيذي لمجموعة قعوار السيّد ردين قعوار، ورئيس مجلس إدارة مؤسّسة إنجاز الحالي السّيد سليم كرادشة.

وجاءت الجلسةالتي أدارها رها المتحدثون بثقة واقتدار، وواجهوا خلال مسيرتهم تحديات مختلفة كان فيها دروس مستفادة لما نشهده اليوم من ظروف.

وحضر الجلسة أعضاء من مجلس أمناء إنجاز، وممثلين عن قطاع ريادة ومسرّعات الأعمال في الأردن، ومجموعة من الرياديين في حاضنة أعمال إنجاز mySTARTUP ومتابعي منصات مؤسّسة إنجاز على مواقع التّواصل الاجتماعي، حيث أديرت الجلسة من قبل الرّئيس التّنفيذي لمؤسّسة إنجاز ديمة البيبي.

وخلصت الجلسة إلى أن الظّروف التي يمر بها العالم والمنطقة من انتشار لفيروس كورونا كان لها تأثيراً كبيراً على كافّة القطاعات الاقتصاديّة المحليّة والعالميّة.

وأجمع المتحدثون على أن منطقة الشرق الأوسط لها تاريخ طويل مع التحدّيات والأزمات في ظل ما تشهده من عدم استقرار سياسي والذي بدوره يؤثّر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي,.

وأكدوا على أن الاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشريّة وتطوير نماذج أعمال مرنة تستطيع التكيّف مع الواقع وترى المستقبل، والاستعداد التقني والذهني والمالي لما بعد الأزمة هي من أهم الامور التي يجب على الشّركات وروّاد الأعمال النظر إليها والأخذ بها,

وارتأوا أن مؤكّدين أن الظّروف القاسية لا تدوم وأن الرياديين الذين يمتلكون الإصرار والقوة والعزيمة هم من يستطيعوا البقاء والصّمود.

وقال الرّئيس التّنفيذي لمجموعة قعوار السّيد ردين قعوار وهو أول رئيس لمجلس إدارة مؤسّسة إنجاز عن أهميّة التشاور مع الفريق في اتخاذ القرارت الهامة في مثل هذه الظروف، مشيراَ إلى أن القيادي الناجح يجب أن يكون واقعي مع نفسه ويتميز بالقوة ويفكر في الحلول، والقيادي القوي هو من يمتلك الفريق القوي القادر على تنفذ المهام في وقتها المحدّد.

وعن العمل عن بعد بيّن قعوار أن الحاجة كانت تتطلب ذلك وهو مفيد لبعض القطاعات ولكن يبقى التّفاعل الجسدي مطلوب، مشيراً إلى الدّور الهام الذي يجب على الإدارات ومدراء الموارد البشريّة اتّباعه في هذه الأزمة من تواصل مباشر مع الموظفين وتقديم الدعم النفسي لهم.

وأضاف قعوار عن الفرص الاستثمارية أنه يجب أن يكون الاستثمار في ظل الظّروف الحاليّة مدروس وموجّه، مبيناً أنّ هناك العديد من الفرص ولكن يجب على الرياديين وأصحاب الشّركات النّاشئة اختيار القطاع المناسب والتفكير في الحاجات المستقبليّة والاستثمار بها.

من جهتة قال رئيس ومؤسّس مجموعة فارمسي ون الدكتور أمجد العريان الذي ترأس مجلس إدارة مؤسّسة إنجاز في الفترة من عام 2013 – 2017 أن من أبرز التحدّيات التي واجهة عمله في ظل أزمة كورونا هي إدارة المخزون، مبيناً أننا اليوم نعتمد اعتماداً كبيراً على التكنولوجيا في تسيير الأعمال وهو الأمر الذي يجب على الشّركات الاستثمار به.

وبين العريان أنه يجب على الإدارات أن تصارح موظّفيها وعملاءها ومورّديها وأن تعمل معهم بشفافية لكي تنجح، مؤكداً على أننا اليوم بحاجة للشباب الرياديين وطاقاتهم وخبراتهم للخروج بحلول مبتكرة، إذ لا يمكن أن نعمل نفس الشيء وبنفس الطريقة وننتظر نتائج مختلفة، مضيفاً اليوم أمامنا فرصة كبيرة لتطوير مواردنا البشرية والاستثمار بها.

وتحدّث رئيس مجلس إدارة مؤسّسة إنجاز الحالي سليم كرادشة الذي ترأس مجلس إدارة المؤسسة منذ عام 2017 إلى الآن، أنه ومن خلال عمله كرئيس تنفيذي لمجموعة فاين القابضة في السّابق تعرّض للكثير من التحدّيات.

وكان من أهم الدّروس التي تعلّمها هو التفكير بما هو قادم، فبعد كل تحدي كان يواجهه كان يفكر كيف يمكن للشّركة أن لا تخسر حصتها في السوق.

وأضاف كرادشة أنه في ظل الازمة الحالية يجب على الشّركات التكيّف مع الظروف، وعليها أن تتحرك بسرعة ويكون لديها فريق عمل يتميّز بالمرونة والسرعة العالية، ويجب أن يكون هناك تغيير في نمط المصاريف الأساسيّة.

وتنظيم الاتصال الداخلي والخارجي وتعزيز الجانب النفسي والروح الايجابية للموظّف في الشركة الذي يعتبر خط الدفاع الأول عنها.

وبين كرادشة في حديثة أن هناك انخفاض ملحوظ على العرض والطلب في السوق بشكل عام ويجب على الشّركات أن تفكر في المحافظة على حصّتها السوقيّة مبيّناً أن هناك شركات لن تستطيع الاستمرار في السوق إذا لم تغير طريقة عملها.

ووجه الرياديون والمشاركون في الجلسة مجموعة من الأسئلة تفاعل معها المحاورين ونقلوا من خلال أجوبتهم خبراتهم وتجاربهم في الإدارة الناجحة.

بدورها قالت الرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز ديمة البيبي أنه وفي ظل التغيّرات التي نشهدها عملت مؤسّسة إنجاز على تحويل برمجها التي يتم تنفيذها في المدارس والجامعات لتكون متاحة للطلبة على منصتها الرقمية INJAZ E- Learning.

وأضافت أن العمل مع الرياديين والرياديات في حاضنة أعمال mySTARTUP مستمر من خلال تقديم كافّة الخدمات التي يحتاجها الرياديين والرياديّات عبر الانترنت بهدف الاستمرار وديمومة العمل على بناء شركاتهم الناشئة، وعقد اجتماعات عبر التطبيقات للرياديّين والرياديّات مع المرشدين والمُرشدات والمستشارين من أصحاب الخبرة في تأسيس الشركات الناشئة ليتمكّنوا من تطوير شركاتهم.