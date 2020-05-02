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قطاع الحلويات يطالب السماح بالبيع المباشر وزيادة نسب التشغيل

منذ 32 دقيقة

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عمان- طالب اصحاب محلات الحلويات والشوكولاته والآيس كريم الحكومة بالسماح لهم بالبيع المباشر وزيادة نسب التشغيل أسوة بالمخابز.
وقالوا ان عدم السماح بالبيع المباشر وتدني نسب العمالة المصرح لها بالعمل أضعف إنتاجية القطاع وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه موظفيهم.
وناشد اصحاب محلات الحلويات والشوكولاة والآيس كريم في بيان صحفي مشترك الحكومة بتمديد فترات التوصيل لما بعد فترة الإفطار.
واشاروا إلى أن المحلات التزمت بجميع الشروط الصحية وتعليمات الحد من انتشار الوباء، وانهم أخضعوا موظفيهم العاملين لفحص كورونا.
واضافوا انهم تعرضوا لخسائر كبيرة خلال فترة التعطل، داعين الى ضرورة السماح لهم بالبيع المباشر وزيادة عدد العمال وزيادة فترات التوصيل الى ما بعد الافطار.
ويشغل قطاع محلات الحلويات والشوكولاته والآيس كريم نحو 50 ألف عامل من خلال مئات الشركات تملك فروعا بعموم المملكة، يعمل جزءا من على التصدير الى مختلف دول العالم وتمتلك علامات تجارية خاصة بها.

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