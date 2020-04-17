“قطاع الحلويات” يناشد الحكومة بالسماح له بالعمل تجنباً من الانهيار

عمان-الغد- ناشد اصحاب محلات الحلويات والشوكولاة والآيس كريم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز السماح لهم باستئناف العمل أسوة بباقي القطاعات، منعا لحدوث أي انهيار اقتصادي ربما يواجه أصحاب المحلات مع استمرار الإغلاق والتعطل عن العمل

وقال اصحاب محلات الحلويات ان القطاع تعرض لخسائر فادحة بسبب التعطل عن العمل الذي استمر لأكثر من شهر، وأن استمرار التعطل عن العمل سينجم عنه تسريح ما يزيد عن 50 ألف عامل في القطاع لعدم مقدرة اصحاب المحلات على دفع أجور العمال والموظفين بسبب الإغلاق المستمر للقطاع.

وأضافوا في بيان صحفي ان قطاع الحلويات والشوكولاة والآيس كريم يجب ان يعود الى العمل فورا لمنع وقوع كارثة اقتصادية بأصحاب المحلات وبأعمالهم، مبينين انهم على استعداد لتنفيذ كافة التعليمات المتعلقة بالصحة العامة وتعليمات منع انتشار العدوى.

ولفتوا الى انهم بصدد تأسيس جمعية تعنى بهموم قطاع الحلويات والشكولاة والآيس كريم، الذي تعرض لخسائر كبيرة جراء الاغلاق واستمرار التعطل عن العمل.

وقالوا ان المخابز اصبحت تنتج الحلويات والشوكولاة والآيس كريم وتبيع للمواطنين بشكل مباشر، بسبب سماح الحكومة للمخابز بالعمل، مما يشكل تعديا واضحا على تخصص محلات الحلويات والشوكولاة.

ولفتوا الى انتشار ظاهرة البيع المنزلي لمنتجات الحلويات والشوكولاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل غياب الرقابة الصحية على الغذاء وفي منافسة واضحة لأصحاب المحلات التي تدفع الرسوم والضرائب وتلتزم بتعليمات الصحة العامة، مشيرين الى ان تنامي هذه الظاهر يدعم اقتصاد الظل على حساب الاقتصاد الرسمي الملتزم بجميع المعايير والقوانين.

وبينوا ان حجم الاستثمارات في قطاع الحلويات والشوكولاة في الاردن تجاوزت مئات الملايين، حيث تتوزع فروع محلات الحلويات على مختلف محافظات المملكة وتشغل ما يزيد عن 50 الف عامل، وتصدر بعض المحلات منتجاتها الى العديد من دول العالم وأصبحت تملك علامات تجارية عالمية خاصة بها، الأمر الذي يستدعي فتح تلك المحلات ابوابها ومشاغلها لكي تتمكن من تصدير منتجاتها وعدم خسارة أسواقها الخارحية.

واشاروا الى ان قطاع الحلويات والشوكولاة والآيس كريم وضع المملكة في مقدمة الدول التي تنتج الحلويات والشوكولاة المميزة، ونالت منتجاتها قبولا واسعا لدى زوار المملكة الذين يغتنمون فرصة زيارة الاردن للتزود بأصناف الحلويات التي ينتجها القطاع.

وشددوا على ان السماح لمحلات السوبر ماركت والمولات بالعمل بينما يمنع محلات الحلويات امر مستغرب ومستنكر، وان اجراءات السلامة والحد من انتشار العدوى يمكن تطبيقها على جميع القطاعات.

وأكد اصحاب محلات الحلويات والشوكولاة ان استمرار الاغلاق يعني الحكم على القطاع بأكمله بالإنهيار وانضمام آلاف العمال الى صفوف البطالة.