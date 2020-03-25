قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يطالب باستثناء شركات من حظر التجول

عمان- طالب ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث المهندس سعد استيتية، الحكومة باستثناء شركات الخشبيات الخاصة بالمختبرات والقطاع الصحي من حظر التجول، وإعطائهم الأولوية بالعمل للمستشفيات والقطاع الصحي بأكمله.

كما طالب استيتية بتصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، بإعطاء أصحاب المنشآت تصاريح مؤقتة للتنقل، بهدف التخليص على بضائعهم العالقة في الجمارك، خوفا من زيادة الكلف والغرامات، وإمكانية تعرض بعضها للتلف، مشيراً إلى ضرورة السماح لهم بالعمل بنظام الورديات وبأقل عدد ممكن من العمال، أوالسماح لهم بالاطمئنان على شركاتهم ومنشآتهم ومعداتهم. وقال استيتية إن قطاعه تكبد خسائر كبيرة، منذ بداية أزمة كورونا، داعيا الحكومة للوقوف بجانبهم ودعمهم من خلال تجميد النسب التي تدفعها الشركات لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وصرف بدل تعطل لهم، وتخفيض كلف الطاقة أو تقسيط ما ترتب عليها على دفعات، وتجميد الفوائد البنكية للشركات، ومنحهم تسهيلات بنكية بفوائد مخفضة، وتخصيص جزء من دعم الجهات المانحة المختلفة لهم. وأضاف إن القطاع يدعو الحكومة لمنحه الأولوية في العطاءات الحكومية والعسكرية، مع ضرورة وقف الاستيراد للخشبيات والأثاث لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.-(بترا)