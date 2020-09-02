قطاع الصناعة العالمي يستعد لاتخاذ إجراءات لمواجهة كورونا



هانوفر- يناقش عدد كبير من الوزراء والخبراء والرؤساء التنفيذيين لبعض أبرز الشركات العالمية الرائدة في القطاع الصناعي وغيرهم من قادة الفكر البارزين ورواد الأعمال دور قادة القطاع الصناعي العالمي الحيوي في مجابهة وباء فيروس كورونا من خلال صياغة نهج عالمي جديد لمستقبل مستدام، وذلك خلال مشاركتهم في المؤتمر الافتراضي للدورة الثالثة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع والذي ينعقد يومي 4 و5 (أيلول )سبتمبر 2020.

وتقام الدورة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، تحت شعار “العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية”، وبمشاركة حوالي 100 من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، والذين يشاركون في أكثر من 20 جلسة افتراضية لمناقشة دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد وباء كورونا.

وتشهد القمة مشاركة كل من معالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة “مبادلة للاستثمار”، وجو كايزر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس إيه جي، وجان باسكال تريكوار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك، وداريوس أدامزيك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانيويل، والذين سيتحدثون في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الافتراضي والتي تقام تحت عنوان: “سؤال التريليون دولار: كيف يمكن للقادة في عصر الاسترجاع الرقمي تمكين الاقتصادات من التعامل مع حقبة ما بعد الأزمة؟”. وسيناقش الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الجلسة أبرز التحديات التي يمر بها العالم نتيجة لأزمة وباء كورونا وأفضل السبل لتبني خريطة طريق جديدة لمستقبل مستدام لكافة المجتمعات الإنسانية. وسيعقب الجلسة كلمة يلقيها باتريس كين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس.

وفي هذا الصدد، قال جان باسكال تريكوار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك: “لا شك أن وباء كورونا سيغير وجه الصناعة جذريًا. لقد ساهمت الظروف الجديدة في التأكيد على أهمية السرعة والكفاءة والمرونة في القطاع الصناعي مع التشديد على ضرورة خفض التكاليف وتعزيز القدرات. ولا شك أننا لا نستطيع تحقيق هذه الأهداف دون الاستفادة من فرص التحول الرقمي. وقد ساهمت أزمة الوباء في تسريع عملية التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الأعمال لتسهيل العمل عن بعد وفي الوقت نفسه تعزيز كفاءة العمليات واستدامتها وقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف. وأتطلع للمشاركة في القمة العالمية للصناعة والتصنيع ومناقشة الدور الذي يمكننا القيام به لمساعدة القطاع الصناعي في التكيف بشكل أفضل مع الظروف والتحديات الجديدة”.