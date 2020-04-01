قطاع غزة بحاجة إلى 100 جهاز تنفس صناعي لمواجهة كورونا

غزة– قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الوزارة بحاجة ماسة لمئة جهاز تنفس صناعي و140 سرير عناية مركزة لتحقيق الاستجابة الأولى لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف القدرة الأربعاء، في إيجاز له، أن المتوفر لدى الوزارة 63 جهاز تنفس صناعي و78 سرير عناية مركزة، وهي بالكاد تلبي الاحتياج اليومي للمرضى ونسبة إشغالها يصل إلى 72 بالمئة في المستشفيات.

وحذر القدرة من أن التأخر باستجابة الجهات المعنية لنداء الاستغاثة الذي أطلقته وزارة الصحة لتوفير المتطلبات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد يزيد من قلق الطواقم الطبية التي تعمل بموارد محدودة وإمكانيات مستنزفة.-(بترا)