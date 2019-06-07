قطان والصادق يودعان الجائزة الكبرى للتايكواندو من الجولة الثانية

خالد المنيزل

روما – ودع لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق وحمزة قطان منافسات الجائزة الكبرى المقامة حاليا في روما، من دور ال 16 ، بعد ان خسرت جوليانا الصادق بصعوبة أمام الكراواتية ماتي شيك بنتيجة 2-3، وخسر حمزة قطان امام البريطاني محمد شو بنتيجة 6-14، ليحصل كلا منهما على 6.5 نقطة، في نزالات الجولة الأولى من بطولات الجائزة الكبرى للتايكواندو والمقامة حاليا في روما، والتي يشارك فيها 155 لاعبا يمثلون 51 دولة.

ومن المنتظر ان تجري اليوم عمليتي الوزن والقرعة للاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي الذي سيلعب بوزن تحت 80 كغم.

فوز وخسارة لجوليانا

قدمت لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق مستوى جيد امام الكرواتية ماتي شيك، وانهت الصادق الجولتين الأولى والثانية بالتعادل السلبي 0-0، ومع بداية الجولة الثالثة سجلت الكرواتية 3 نقاط من اصابة وجه جوليانا، لكن جوليانا سجلت نقطة مباشرة بقبضة اليد، واضافت اخرى من انذار للاعبة الكرواتية. وكانت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق قد حققت فوزها الأول على البرازيلية ميلانا توتونيل المصنفة 17 عالميا، بالأفضلية بعد التعادل بالوقت الأصلي 10-10، حيث تقدمت حوليانا الصادق بالجولة الأولى 4-1، وتراجعت في الجولة الثانية 4-7، لتعود في الجولة الثالثة وتتقدم 10-8، وخسرت نقطتين بسبب الخروج من الحلبة لتنال انذارين ويتحقق التعادل 10-10، لتعود جوليانا في الجولة الرابعة وتنال نقطة منجتها الأفضلية والفوز.

قطان يودع من الجولة الثانية

بينما ودع اللاعب حمزة قطان المنافسات من الجولة الثانية بعد ان خسر امام البريطاني محمد شو بنتيجة 6-14، حيث تقدم الصادق في الجولة الأولى 2-0، وانهى الجولة الثانية بالتعادل 4-4، لكنه تراجع في الجولة الثالثة سريعا ليخسر 14-6.

وكان حمزة قطان قد حقق الفوز في الدور الأول على البرازيلي مايسون سيكيورا صاحب التصنيف 26 عالميا، بنتيجة 10-6، وانهى قطان الجولة الأولىبالتعادل 0-0، وتأخر في الجولة الثانية 1-2، ليعود بقوة في الجولة الثالثة ويحقق التعادل 5-5، ويتقدم سريعا 7-7، وينهي المباراة لصالحه 10-6، وسيواجه في دور ال 16 البريطاني محمد شو المصنف خامس عالميا.

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