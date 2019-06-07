قطان يحقق الانتصار الأول في الجائزة الكبرى للتايكواندو

خالد المنيزل

روما – حقق لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو حمزة قطان فوزه الأول بوزن فوق 80 كغم، على البرازيلي مايسون سيكيورا صاحب التصنيف 26 عالميا، بنتيجة 10-6، في نزالات الجولة الأولى من بطولات الجائزة الكبرى للتايكواندو والمقامة حاليا في روما، وكان قطان قد تعادل بالجولة الأولى 0-0، وتأخر في الجولة الثانية 1-2، ليعود بقوة في الجولة الثالثة ويحقق التعادل 5-5، ويتقدم سريعا 7-7، وينهي المباراة لصالحه 10-6، وسيواجه في دور ال 16 البريطاني محمد شو المصنف خامس عالميا .

وكانت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق قد حققت فوزها الأول على البرازيلية ميلانا توتونيل المصنفة 17 عالميا، بالنقطة الذهبية بعد التعادل بالوقت الأصلي 10-10، في الجولة الأولى من بطولة الجائزة الكبرى المقامة في العاصمة الإيطالية روما، حيث تقدمت حوليانا الصادق بالجولة الأولى 4-1، وتراجعت في الجولة الثانية 4-7، لتعود في الجولة الثالثة وتتقدم 10-8، وخسرت نقطتين بسبب الخروج من الحلبة لتنال انذارين ويتحقق التعادل 10-10، لتعود جوليانا في الجولة الرابعة وتنال نقطة انتقلت بها الى الدور ال 16 لتواجه الكرواتية ماتيا جاليك المصنفة الثالثة عالميا.