قطان يخلط أوراق الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات السرعة بعد فوزه بالسباق الثاني – صور

أيمن وجيه الخطيب

مادبا – قلب يزن قطان موازين الأمور بنيله لقب سباق السرعة الثاني الذي أقيم اليوم الجمعة في حلبة مادبا، بمشاركة 48 سائقا، ونافس على لقب السباق كل من شاكر جويحان ومصطفى عطاري، ليعيد قطان بفوزه هذا حساب السائقين في الترتيب العام من بطولة الأردن لسباقات السرعة.

كما نال قطان المركز الأول للدفع الرباعي، وجاء سالم طعيمة في المركز الأول للدفع الخلفي، وجاء جورج سعادة (فلسطين) في المركز الأول للدفع الأمامي.

وتكون السباق من 3 جولات، وشارك في الجولة الثالثة جميع المتسابقين من الأردن وفلسطين وبدعم من زين – الأردن.



طريق صعب للغاية

لم تكن طريق السائقين سهلة بل كانت المنافسة هي الأقوى بين السائقين بفئات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي لاعتلاء منصة التتويج وزادت المنافسة بين السائقين حيث تصدر الجولة شاكر جويحان (ايفو غلاديتير)، بزمن 1.25.457دقيقة، وحل يزن قطان في المركز الثاني، (ايفو 8 بروتو تايب) بزمن 1.28.120دقيقة، بفارق 2.663 ثانية، وجاء غيث وريكات (ايفو 7 بروتو تايب)، في المركز الثالث بزمن 1.29.632 دقيقة بفارق 4.175 ثانية، وزيد غيث (ايفو 8) في المركز الرابع بزمن 1.30.665 دقيقة، بفارق 5.208 ثانية، وحل مصطفى عطاري (ايفو8) في المركز الخامس بزمن 1.32.588 دقيقة، بفارق 7.131 ثانية، وجاء محمد صبيحات (ايفو6)، في المركز السادس بزمن 1.34.027 دقيقة، بفارق 8.570 ثانية، وحل عمار القيسي، (بي ام دبليو ايه 30)، في المركز السابع بزمن 1.34.117 دقيقة، بفارق 8.660 ثانية، وجاء وائل مصطفى (ايفو 7)، في المركز الثامن بزمن 1.34.431 دقيقة، بفارق 8.974 ثانية، وحل رعد حداد (ايفو9) في المركز التاسع بزمن 1.34.903 دقيقة بفارق 9.446 دقيقة، وجاء فادي دهشان (ايفو 9)، في المركز العاشر بزمن 1.35.580 دقيقة ، بفارق 10.123 ثانية.

وحاول السائقون في الجولة الثانية تبديل مراكزهم ومنهم من تقدم للامام ومنهم من بقي في مكانه واستطاع شاكر جويحان الحفاظ على صدارتها، بزمن 1.26.186 دقيقة، وبقي يزن قطان في المركز الثاني بزمن 1.27.247 دقيقة، بفارق 1.790 ثانية، وتقدم مصطفى عطاري إلى المركز الثالث بزمن 1.28.704 دقيقة، بفارق 3.247 ثانية، وحل زيد غيث في المركز الرابع بزمن 1.28.740 بفارق 3.283 ثانية، وتراجع غيث وريكات إلى المركز الخامس بزمن 1.29.442 دقيقة، بفارق 3.985 ثانية، وحل وائل مصطفى في المركز السادس بزمن 1.29.582 دقيقة، بفارق 4.125 ثانية، وجاء أمير ناصيف في المركزالسابع بزمن 1.30.037 دقيقة، بفارق 4.580 ثانية ، وجاء رعد حداد في المركز الثامن بزمن 1.30.462 دقيقة، بفارق 55.00 ثانية، وجاء إيهاب الشرفا في المركز التاسع بزمن 1.32.160 دقيقة بفارق 6.703 ثانية، وحل عبد شيكاخوا في المركز العاشر بزمن 1.32.305 دقيقة، بفارق 6.848 ثانية.

وفي الجولة الثالثة حسم يزن قطان لقب السباق وحل شاكر جويحان في المركز الثاني في حين جاء مصطفى عطاري في المركز الثالث.



النتائج النهائية لسباق السرعة الثاني

الترتيب العام للسباق:

المركز الأول: يزن قطان (ايفو 8 بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له بزمن 1.25.231 دقيقة.

المركز الثاني: شاكر جويحان (ايفو غلاديتير)، محققا أفضل وقت له بزمن 1.25.529 دقيقة بفارق 0.226 ثانية.

المركز الثالث: مصطفى العطاري (ايفو8)، محققا أفض وقت له بزمن 1.26.597 دقيقة.

أبطال الدفع الرباعي:

المركز الأول: يزن قطان.

المركز الثاني: شاكر جويحان.

المركز الثالث : مصطفى عطاري.

أبطال الدفع الخلفي:

المركز الأول: سالم طعيمه (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفضل وقت له بزمن 1.30.427 دقيقة.

المركز الثاني: عبد شيكاخوا (فوينكس جو)، محققا أفضل وقت له بزمن 1.30.520 دقيقة.

المركز الثالث: عمار القيسي، (بي ام دبليو ايه 30)، محققا أفض وقت له بزمن 1.33.830 دقيقة.

أبطال الدفع الأمامي:

المركز الأول: جورج سعادة (فلسطين)، (بيجو 106) ، محققا أفضل وقت له بزمن 1.25.415 دقيقة.

المركز الثاني: أمجد الحوراني (سيات ليون) محققا أفضل وقت له بزمن 1.35.832 دقيقة.

المركز الثالث: مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3)، محققا أفضل وقت له بزمن 1.37.559 دقيقة.

الفئات والكؤوس:

الفئة 20 – السيارات الكهربائية : محمد شيكاخوا.

الفئة 5: عزت الجيلاني.

الفئة 6: محمدالعزة.

الفئة 7 : قيس تفاحة.

الفئة 9 : بلال قبلاوي.

الفئة 11: طه أبو عادي.

الفئة 12: سالم طعية.

الفئة 13: عبد شيكاخوا.

الفئة 14 : يزن قطان.

كأس المبتدئين: مجد القريني.

كأس افضل مشاركة من خارج الأردن : جورج سعادة (فلسطين).

نتائج سباق السيارات الكلاسيكية

المركز الأول : محمد صوالحة (فولفو 360 جي ل تي).

المركز الثاني: حسام الحشايكة (فولفو 360 جي ل تي).

المركز الثالث: محمد فودة (فولفو 244).

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