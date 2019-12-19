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قطبا مانشستر يضربان موعدا ناريا في نصف نهائي كأس الرابطة

منذ ساعة واحدة

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لندن – أوقعت القرعة قطبا مدينة مانشستر، السيتي وغريمه يونايتد، وجها لوجه في الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الانجليزية لكرة القدم، اثر فوز الاول على مضيفه اوكسفورد 3-1 والثاني على ضيفه كولشيستر 3-0، الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

والتحق ليستر سيتي بهما اثر فوزه على مضيفه ايفرتون بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل 2-2، قبل أن توقعه القرعة في مواجهة استون فيلا، الفائز على رديف ليفربول 5-0.

ويلتقي يونايتد مع سيتي على ملعب “اولد ترافورد” وليستر مع استون فيلا على ارض الاول يوم 7 كانون الثاني (يناير) 2020 على ان تقام مباراتا الاياب في 28 منه. (أ ف ب)

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