قطبا مدريد التهديد الأكبر لأبطال الدوريات قبل سحب قرعة “التشامبيونزليغ”

موناكو – تسحب يوم غد الخميس في موناكو قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، حيث يشكل قطبا العاصمة الإسبانية، ريال وأتلتيكو، إضافة الى بروسيا دورتموند الألماني، الخطر الأكبر على أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفا وحاملي لقب دوري الأبطال و”يوروبا ليغ”.

ووضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و”يوروبا ليغ” تشيلسي الإنجليزيين في المستوى الأول، الى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفا: مانشستر سيتي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس سان جيرمان (فرنسا) وزينيت سان بطرسبورغ (روسيا).

Karim Benzema – the first Frenchman to reach 150 goals in Liga history 👏👏#UCL pic.twitter.com/WAEqZHMFwG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 24, 2019

وبما أن القرعة تجنب أندية من البلد ذاته لبعضها البعض (إضافة الى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم)، وبوجود أندية مثل العملاق ريال مدريد الذي توج باللقب لثلاثة مواسم متتالية قبل أن يتربع ليفربول الموسم الماضي على العرش، ومواطنه أتلتيكو وإنتر ميلان الإيطالي المتجدد ومواطنه نابولي وبروسيا دورتموند وتوتنهام وصيف البطل، في المستويات التالية التي لم تحدد حتى الآن بانتظار نتائج المباريات الثلاث المقررة الأربعاء في إياب الدور الفاصل، هناك إمكانية كبيرة لما يعتبر “مجموعة الموت”.

وقد يقع مانشستر سيتي ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا في المجموعة ذاتها مع ريال مدريد أو إنتر، أو أن يتواجه يوفنتوس مع توتنهام أو أتلتيكو مدريد الذي التقاه بطل إيطاليا الموسم الماضي في ثمن النهائي وانتهى لقاء الذهاب بفوز نادي العاصمة 2-0 على أرضه، قبل أن يخسر إيابا بثلاثية نظيفة سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وصنفت الأندية استنادا الى مجموع النقاط التي جمعتها على مدار الأعوام الخمسة الماضية أو النقاط التي جمعتها الاتحاد المحلية، وتنضم الى الأندية الـ26 التي تأهلت مباشرة الى دور المجموعات استنادا الى معيار النقاط المطبق من قبل الاتحاد القاري، 6 أندية خاضت الأدوار التمهيدية وصولا الى الدور الفاصل الذي تأهل عنه الثلاثاء دينامو زغرب الكرواتي، ريد ستار بلغراد الصربي وأولمبياكوس اليوناني.

✨ 𝐏𝐋𝐀𝐘-𝐎𝐅𝐅𝐒! ✨ 🤔 Who will join Olympiacos, Crvena zvezda & Dinamo Zagreb in the #UCL group stage? — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2019

وتبقى 3 بطاقات تحسم الأربعاء، حيث يتواجه أياكس أمستردام الهولندي الذي وصل الى نصف نهائي الموسم الماضي، مع أبويل نيقوسيا القبرصي (تعادلا ذهابا 0-0)، وكلوب بروج البلجيكي مع لاسك لينتس النمسوي (1-0 ذهابا)، وسلافيا براغ التشيكي مع كلوج الروماني (1-0).

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 أيلول/سبتمبر على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 10 و11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

– أندية المستوى الأول:

ليفربول الإنجليزي (حامل اللقب)

تشلسي الإنجليزي “بطل يوروبا ليغ”

برشلونة الإسباني

مانشستر سيتي الإنجليزي

يوفنتوس الإيطالي

بايرن ميونيخ الألماني

باريس سان جيرمان الفرنسي

زينيت سان بطرسبورغ الروسي

– الأندية الأخرى المتأهلة (ترتيبها بحسب تصنيف الاتحاد القاري):

ريال مدريد الإسباني

أتلتيكو مدريد الإٍسباني

بوروسيا دورتموند الألماني

نابولي الإيطالي

شاختار دانييتسك الأوكراني

توتنهام هوتسبر الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي

ليون الفرنسي

باير ليفركوزن الألماني

سالزبورغ النمسوي

أولمبياكوس اليوناني

فالنسيا الإسباني

إنتر ميلان الإيطالي

دينامو زغرب الكرواتي

لوكوموتيف موسكو الروسي

غنك البلجيكي

غلطة سراي التركي

لايبزيغ الألماني

ريد ستار بلغراد الصربي

أتالانتا برغامو الإيطالي

ليل الفرنسي

أبويل نيقوسيا القبرصي أو أياكس أمستردام الهولندي

لينتس النمسوي أو كلوب بروج البلجيكي

كلوج الروماني أو سلافيا براغ التشيكي (أ ف ب)