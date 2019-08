قطبا مدريد التهديد الأكبر لأبطال الدوريات قبل سحب قرعة “التشامبيونزليغ”

موناكو – تسحب يوم غد الخميس في موناكو قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، حيث يشكل قطبا العاصمة الإسبانية، ريال وأتلتيكو، إضافة الى بروسيا دورتموند الألماني، الخطر الأكبر على أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفا وحاملي لقب دوري الأبطال و”يوروبا ليغ”.

ووضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و”يوروبا ليغ” تشيلسي الإنجليزيين في المستوى الأول، الى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفا: مانشستر سيتي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس سان جيرمان (فرنسا) وزينيت سان بطرسبورغ (روسيا).

Karim Benzema – the first Frenchman to reach 150 goals in Liga history 👏👏#UCL pic.twitter.com/WAEqZHMFwG

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 24, 2019