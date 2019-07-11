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“قطبا” ميلان يقدّمان خطة بمليار و200 مليون يورو لتشييد ملعب جديد

منذ 3 ساعات

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روما – قدم إنتر ميلان وإيه سي ميلان الإيطاليان بشكل مشترك، خطة اقتصادية لإنشاء ملعب جديد عوضا عن سان سيرو باستثمار قيمته مليار و200 مليون يورو وسيتم تمويله بالكامل من قبلهما.

وجاء في بيان صادر عن الناديين وكليهما يلعب في الوقت الحالي على ملعب (سان سيرو)، الذي تعود ملكيته لمجلس البلدية: “قدّم الناديان لمجلس بلدية ميلان مشروعا لملعب جديد”.

وأضاف البيان: “الطلب المقدم للمؤسسات هو الخطوة الرسمية الأولى من قبل الناديين لخوض طريق مشترك نحو بناء حي رياضي حديث ومستدام ويسهل الوصول إليه وفقا للمعايير الدولية”.

وينوي الناديان إنشاء ملعب سعته 60 ألف متفرح مقابل 80 ألف حاليا في حي رياضي يضم منشآت مخصصة للرياضة والتدريب والتجارة والترفيه، ليصبح مركزا اجتماعيا جديدا لمدينة ميلانو.

وستبلغ قيمة المشروع نحو مليار و200 مليون يورو يرغب الناديان في التكفل بهما بالكامل إن وافق مجلس البلدية على منحهما حق البناء في هذه المنطقة لمدة 90 عاما. (إفي)

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