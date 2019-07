“قطبا” ميلان يقدّمان خطة بمليار و200 مليون يورو لتشييد ملعب جديد

روما – قدم إنتر ميلان وإيه سي ميلان الإيطاليان بشكل مشترك، خطة اقتصادية لإنشاء ملعب جديد عوضا عن سان سيرو باستثمار قيمته مليار و200 مليون يورو وسيتم تمويله بالكامل من قبلهما.

وجاء في بيان صادر عن الناديين وكليهما يلعب في الوقت الحالي على ملعب (سان سيرو)، الذي تعود ملكيته لمجلس البلدية: “قدّم الناديان لمجلس بلدية ميلان مشروعا لملعب جديد”.

AC Milan have struck a deal with Uefa to serve a one-year ban from European football over breaches of Financial Fair Play rules.

In full: https://t.co/NTnrSHVhMP#ACMilan #EuropaLeague pic.twitter.com/qMwWm6VknN

— BBC Sport (@BBCSport) June 28, 2019