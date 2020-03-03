قطر.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 8

الدوحة- أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن ضمن الذين أجلتهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 شباط الماضي.

وكانوا خاضعين للحجر الصحي فور وصولهم، وبذلك أصبح عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في قطر ثماني حالات حتى الآن.

وقال بيان لوزارة الصحة القطرية انه تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة، مؤكدة أن المريض لم يخالط أفراد المجتمع منذ وصوله، ولا تزال مؤشرات تفشي المرض في البلاد منخفضة للغاية. يذكر أن جميع الحالات السبع الأولى التي تم تشخيصها والإعلان عنها أخيرا يتمتعون بوضع صحي مستقر ويخضعون للعلاج في مركز الأمراض الانتقالية. وتواصل وزارة الصحة القطرية مراقبة الخاضعين للحجر الصحي في حال ظهور أي أعراض عليهم، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس.–(بترا)