قطر.. بناء 5 محطات كهرباء جديدة لتغذية ملاعب المونديال

أعلنت قطر، اليوم الخميس، اكتمال أعمال بناء 5 محطات كهرباء جديدة تغذي ملاعب بطولة كأس العالم 2022 بكلفة 219.7 مليون دولار.

وقال رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”، المهندس عيسى بن هلال الكواري، إن محطات الكهرباء الجديدة ستغطي احتياجات المنشآت الرياضية من الملاعب وغيرها كافة.

وأضاف الكواري أن هذه المحطات هي محطة “محيرجة الكبرى” المغذية لستاد خليفة الدولي، و”محطة الوكير 1″ التي توفر التغذية اللازمة لتشغيل ستاد الجنوب، ومحطة “الجهانية 3 ” التي تغذي ستاد أحمد بن علي، ومحطة “الحيضان” التي توفر التغذية اللازمة لستاد البيت، ومحطة “راس أبو عبود 2” التي تغذي ستاد 974.

وأشار إلى أن “كهرماء” راعت في التخطيط لهذه المحطات والمشاريع قضايا الإرث والاستدامة التشغيلية، حيث ستغذي هذه المحطات مستقبلًا المناطق المحيطة، لتوفر البنية التحتية المتطورة الكفيلة بدعم النهضة الاقتصادية المتواصلة التي تعيشها دولة قطر، كما راعت أن يكون لهذه البنية التحتية دور فاعل في عملية التطوير المستمرة التي تعمل عليها المؤسسة. (بترا)