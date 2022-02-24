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قطر تبقي الأردن ضمن القائمة الحمراء في تحديث سياسة السفر

9:15 م2022-02-24

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الدوحة- أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تحديث جديد على سياسة السفر والعودة للقادمين إلى دولة قطر والخاصة بـ “كوفيد-19”.
ووًفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة القطري مساء اليوم، فقد تم الابقاء على اسم الأردن ضمن قائمة الدول الحمراء التي تضم كذلك مصر وبنغلاديش وجورجيا والهند وباكستان والفلبين وسريلانكا ونيبال.
وسيدخل التحديث الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.
وقال البيان إن هذا التحديث يأتي بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس “كوفيد-19” في قطر. (بترا)

9:15 م2022-02-24
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