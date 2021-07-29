قطر تحذر من خطورة استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الدوحة– حذرت قطر من خطورة استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية وعدم التوصل إلى تسوية مستدامة للصراع العربي الإسرائيلي.

ودعت في بيان وجهته مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء آل ثاني، إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي حول “الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية”، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنفاذ القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بوضع حد للاحتلال والاستيطان غير المشروع ودعم تحقيق السلام.

ولفت البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه اليوم الخميس، إلى ما تشهده مدينة القدس المحتلة من استفزازات واعتداءات متكررة من قبل القوة القائمة بالاحتلال والمستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لاسيما الحرم المقدسي الشريف الذي يعد من أهم الأماكن المقدسة لدى المسلمين، ما يهدد بتفاقم الصراع وتلاشي فرص التسوية السلمية.

وأكد البيان أن أية محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والثقافي لمدينة القدس المحتلة يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، وأن تلك الممارسات الاستفزازية وغيرها من الإجراءات غير القانونية، كمصادرة وهدم ممتلكات الفلسطينيين، ولاسيما في حي الشيخ جراح وحي سلوان، إنما تعكس سياسة تهويد القدس وتوسيع الاستيطان والاستهتار بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار البيان إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى التصعيد الأخير الذي تسبب بسقوط مئات من الضحايا المدنيين بمن فيهم العشرات من الأطفال نتيجة القصف الجوي على الأحياء السكنية في قطاع غزة.-(بترا)