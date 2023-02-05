قطر تخفض الاعتراف بالبورد الأردني إلى الفئة الثالثة

محمد الكيالي



عمان- قال رئيس اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة، الأحد، إن دولة قطر خفضت في تعديلاتها الأخيرة البورد إلى فئة 3 بعد أن كان فئه 2 ويترتب على هذا السماح للطبيب الأردني بالعمل لديها بعد مرور 3 سنوات على حصولة على شهادة المجلس الطبي الأردني وبعد اجتياز امتحان الكفاءة القطري.



وأضاف القرالة أن التصنيف السابق يسمح للطبيب الأردني العمل في دولة قطر دون الخضوع لامتحان وبعد مرور سنة واحده فقط على الحصول على شهادة المجلس الطبي الاردني، مؤكدا أن الطبيب الاردني كفاءة مطلوبة في كل دول العالم ونعتز بطبيبنا الأردني وسنحاول الوقوف مع الجهات المعنية على أسباب تخفيض التصنيف في دولة قطر.



وأكد القرالة أن تصريحات نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي والتي أشارت إلى سحب اعتراف قطر بالبورد الأردني تم تفسيرها بشكل خاطئ وأخرجت عن سياقها.