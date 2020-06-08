قطر تخفف قيود الإغلاق وتسمح برحلات الطيران على مراحل

الدوحة – قررت قطر رفع القيود المفروضة ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، تدريجيا اعتبارا من منتصف الشهر الجاري وعلى مراحل.

وقالت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، لولوة الخاطر، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، إن كل من يعود للدوحة ينقل لحجر فندقي على حسابه الخاص في أحد الفنادق المخصصة لمدة أسبوعين كاملين.

وأضافت أنه سيتم خلال المرحلة الأولى التي تبدأ منتصف الشهر الجاري، افتتاح محدود للمساجد مع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب افتتاح المساحات الخارجية والرياضات الاحترافية، وبشكل محدود، دون السماح للأطفال دون 12 عاما، فيما ستشهد المرحلة الثانية افتتاح مراكز التسوق لساعات، والمطاعم بسعة محددة مطلع تموز المقبل.

وقالت إنه سيتم تخفيف القيود بالمرحلة الثالثة التي ستنطلق في الأول مطلع آب المقبل ويسمح خلالها بالرحلات الجوية القادمة من الدول ذات الخطورة المنخفضة للمسافرين، وفتح مراكز تعلم القيادة، فيما تبدأ المرحلة الرابعة مطلع أيلول، للسماح برحلات قوارب النزهة وتوسعة نطاق الرحلات الجوية.-(بترا)