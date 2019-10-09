قطر تخوض مهمة سهلة في بنغلادش بالتصفيات المزدوجة

الدوحة – يسعى منتخب قطر (بطل آسيا) الى تعويض تعادله المخيب مع الهند واستعادة نغمة الانتصارات، عندما يحل ضيفا على منتخب بنغلادش الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023.

وتتصدر قطر المجموعة الخامسة، التي تضم ايضا عمان وافغانستان برصيد 4 نقاط بالفوز على افغانستان 6-0 والتعادل السلبي مع الهند، فيما تحتل بنغلادش المركز الخامس الاخير بدون نقاط بخسارتها بهدف امام افغانستان الجولة الماضية.

📷 صور : من وصول لاعبين منتخبنا الوطني إلى دكا العاصمة البنغلاديشية 🇧🇩 لخوض مباراة منتخبنا ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة الى كاس العالم ٢٠٢٢ وكأس اسيا ٢٠٢٣#الطريق_إلى_الصين #بنغلاديش_قطر pic.twitter.com/nMlu7JpIpS — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) October 8, 2019

ورغم ان كفة المنتخب القطري هي الارجح، الا ان الحذر يسيطر على “العنابي” خشية تكرار التعادل الهندي وضياع نقطتين مهمتين يحتاجهما بشدة قبل استضافة منافسه الاقوى سلطنة عمان في الجولة الرابعة في 15 الجاري، علما ان عمان تخطت الهند خارج ارضها 2-1 افتتاحا ومرشحة لتخطي ضيفتها افغانستان الخميس.

ويعاني الفريق من بعض الغيابات نظرا لاصابة لاعب الارتكاز عاصم مادبو الذي اجرى عملية جراحية ولم ينضم للقائمة. بينما لم يتضح الموقف النهائي للظهير الايمن بيدرو ميغيل والجناح الايسر اكرم عفيف احد الاوراق الرابحة للفريق ايضا للاصابة، لكن اللاعبين متواجدان ويجري تجهيزهما للحاق بالمباراة.

منتخبنا 🇶🇦 يواجه منتخب بنغلاديش 🇧🇩 ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣ يوم الخميس الساعة ٤ مساءً بتوقيت الدوحة

⁧#الطريق_إلى_الصين⁩

⁧#بنغلاديش_قطر⁩ pic.twitter.com/60RNgqIaLi — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) October 8, 2019

ويعول الإسباني فيليكس سانشيز مدرب قطر على عدد من الاسماء في مقدمتهم المعز علي هداف التصفيات حتى الان برصيد 3 اهداف، حسن الهيدوس الجناح الايمن ، كريم بوضياف وعبد العزيز حاتم.

وغرد المعز علي على حسابه الرسمي في تويتر منذ يومين، قائلا: “مرحلة جديدة نخوضها بمباراتين من اهم المباريات في التصفيات ضد بنغلاديش وعمان ونسال الله التوفيق”.

وقال احمد فتحي لاعب الوسط: “الجميع في حالة جيدة فنيا ومعنويا وبدنيا، والعزيمة مرتفعة والكل مصمم ان شاء الله على الفوز على بنغلاديش وعلى حصد النقاط الثلاث”.

واختتم: “المهمة لن تكون سهلة، ومنتخب بنغلاديش مثل معظم منتخبات القارة الاسيوية تطورت واصبحت افضل، وفي كل الاحوال نحن نحترم جميع المنافسين وننظر للجميع نظرة واحدة”. (أ ف ب)