قطر تدخل جينيس في أطول مسار مكيّف بالعالم

دشنت قطر اليوم الخميس، أطول مسارٍ خارجيّ مكيف في العالم بطول 1143 مترًا، وذلك لتشجيع الجماهير على ممارسة رياضة الجري والمشي قبيل انطلاق بطولة كأس العالم بأقل من ثلاثة أسابيع والمقرر افتتاحها في 20 الحالي.

وافتتح المشروع الذي نفذته هيئة الأشغال العامة في قطر، وزير البلدية الدُّكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي.

ويقع المشروع في حديقة شاسعة بمنطقة “أم السنيم” القريبة من الدوحة، وتمت زراعتها بالأشجار التي تم استيراد بعضها من الخارج، فيما تمت تغطية مساحات أخرى من الحديقة التي تبلغ مساحتها أكثر من 130 ألف متر مربع، بالنجيل الأخضر الطبيعي.

وتحث قطر الخطى لافتتاح عشرات المشروعات التي تعمل عليها منذ سنوات وتحمل مظاهر رياضية وتجميلية وترفيهية، للظهور بشكل جيد أمام الزوار والمشجعين خلال فعاليات بطولة كأس العالم.

وقال وزير البلدية القطري في تصريحات صحفية إن هذا الافتتاح يمثل جزءًا من مبادرات الدولة للارتقاء بجودة الحياة وتوسيع الرقعة الخضراء، وتجميل المدن وإيجاد متنفس للأهالي والسكان ومساحات للأطفال ومُمارسة الرياضة.

وأعلنت هيئة الأشغال القطرية عن دخول المشروع موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأطول مسار مكيَّف للمشي والجري.