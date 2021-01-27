قطر تستأنف رحلاتها إلى الإمارات اليوم

الدوحة– تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى دولة الإمارات، اعتبارا من اليوم الأربعاء، حيث تسير رحلتين يوميا إلى دبي، ورحلة واحدة الى أبو ظبي اعتبارا من الغد.

وقالت الخطوط القطرية في تغريدة على حسابها على تويتر إن المسافرين من دولة الإمارات سيحظون بفرصة الحجز على ما يزيد عن 800 رحلة أسبوعياً تتجه إلى أكثر من 120 وجهة عالمياً.

وكانت الخطوط القطرية قد استأنفت رحلاتها إلى جمهورية مصر العربية مع رحلات يومياً إلى مطار القاهرة الدولي على متن أسطول من طائرات بوينغ 787 دريملاينر، فيما أعادت تشغيل رحلاتها إلى الإسكندرية اعتباراً من 25 الشهر الحالي، واستأنفت شركة مصر للطيران بالمقابل رحلاتها إلى الدوحة.

كما استأنفت الخطوط القطرية والخطوط السعودية رحلاتهما بين الدوحة والرياض والدمام قبل أسبوع.

وتأتي هذه التطورات على خلفية توقيع قطر والسعودية والبحرين والإمارات ومصر على بيان “العلا”، في الخامس من الشهر الحالي، خلال القمة الـ 41 لمجلس التعاون الخليجي.-(بترا)