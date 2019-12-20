قطر تستضيف السوبر الافريقي حتى 2022

الدوحة – وقع الاتحادان الافريقي والقطري لكرة القدم الجمعة اتفاقية لاستضافة الدوحة مباراة كأس السوبر الافريقية للمواسم الثلاثة القادمة، حتى 2022.

واستضافت قطر مطلع العام الحالي الكأس السوبر الإفريقية للمرة الاولى حينما نجح الرجاء المغربي بطل كأس الاتحاد الإفريقي بالفوز على الترجي التونسي بطل دوري الأبطال 2-1.

وسيكون الفريق التونسي ضيفا جديدا على العاصمة القطرية، بعد احتفاظه بلقب دوري الأبطال حيث سيواجه الزمالك المصري حامل لقب كأس الاتحاد في نسخته الأخيرة، في 14شباط/ (فبراير) 2020.

وقال الامين العام للاتحاد القطري منصور الانصاري عقب توقيع الاتفاقية التي حضرها أحمد أحمد رئيس الاتحاد القاري، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد المحلي “بعد ان اقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر الافريقي في الدوحة، اتفقنا مع الاتحاد الافريقي على استضافة النسخ الثلاث القادمة اعتبارا من 2020”.

وردا على سؤال حول امكانية رفض الزمالك لعب المباراة في الدوحة قال الأنصاري “لا علاقة للاتحاد القطري واللجنة المنظمة المحلية بالفرق المشاركة، واعتذار اي فريق عن عدم الحضور الى الدوحة وعدم اللعب امر يتعلق بالاتحاد الافريقي وليس بالاتحاد القطري”.

واوضح أن “قطر تسعى الى استضافة الاحداث الرياضية الكبرى، ونجاح النسخة الماضية من السوبر الافريقي، وعلاقتنا الجيدة مع الاتحاد القاري شجعنا على توقيع الاتفاقية”.