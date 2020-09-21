قطر تستضيف بطولة آسيا لكرة الطاولة

الدوحة – قرّر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة اختيار دولة قطر رسميا لاستضافة النسخة الخامسة والعشرين من بطولة آسيا للرجال والسيدات لكرة الطاولة التي ستنظم في شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2021.

وجاء هذا الاختيار على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة الذي انعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس الأسبوع المنقضي بعدما كان مقررًا انعقاده على هامش بطولة العالم لكرة الطاولة بمدينة بوسان بكوريا الجنوبيّة.

ويأتي هذا القرار من المكتب التنفيذي بإسناد شرف تنظيم البطولة الآسيوية لدولة قطر بعد 20 سنة من استضافتها للبطولة في العام 2000 وذلك على أثر انسحاب الصين والهند من سباق المنافسة على الاستضافة المقبلة خلالاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي. -(وكالات)