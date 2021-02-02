قطر تستضيف مونديال الاندية وسط انتشار متزايد لفيروس كورونا

الدوحة – تستضيف قطر النسخة الثانية تواليا من كأس العالم للأندية في كرة القدم بدءا من الخميس، وسط انتشار متزايد لفيروس كورونا عالميا وترشيح بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا لاحراز اللقب مرة ثانية في تاريخه.

وتُعدّ هذه البطولة بمثابة اختبار للاتحاد الدولي لكرة القدم لبروتوكوله الصحي لحماية اللاعبين والمشاركين من تفشي الفيروس.

أما بالنسبة لقطر، فهي بروفة جديدة على طريق استضافة أول مونديال في تاريخ الشرق الاوسط عام 2022.

وبحسب النظام الجديد الساري منذ عام 2000، تضمّ البطولة أبطال الاتحادات القارية الستة بالاضافة إلى بطل الدولة المضيفة.

لكن في النسخة الحالية لن يشارك سبعة أندية بعد انسحاب أوكلاند النيوزيلندي بطل أوقيانيا، بسبب الاجراءات الصحية الجديدة المتخذة في بلاده حيال فيروس كورونا.

ومنذ تتويج بايرن في 2013، سيطرت الاندية الاوروبية على اللقب، خصوصا ريال مدريد الاسباني المتوج في 2014 و2016 و2017 و2018 بالاضافة الى مواطنه برشلونة (2015) وليفربول الانكليزي (2019).

مرّة جديدة، يبدو ممثل أوروبا مرشحا قويا لاحراز اللقب مع نجوم أمثال الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم بتصويت الاتحاد الدولي في 2020، الحارس العملاق مانويل نوير، وأمثال توماس مولر، يوزوا كيميش أو الفرنسي كينغسلي كومان.

وسيكون بمقدور الفريق البافاري تحقيق “غراند سلام” تاريخي، بحال اضافته لقب سادس بعد تتويجه في دوري ابطال اوروبا، السوبر الاوروبي، بطولة وكأس والسوبر في ألمانيا.

وبحسب نظام البطولة، يشارك ممثلا أوروبا وأميركا الجنوبية بدءا من نصف النهائي. يلتقي بايرن الاثنين المقبل الفائز بين الأهلي المصري بطل افريقيا والدحيل بطل قطر الخميس.

وفي نصف النهائي الثاني الاحد، يتواجه بالميراس البرازيلي، المتوج حديثا بلقب كأس ليبرتادوريس مع الفائز بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا وتيغريس المكسيكي بطل كونكاكاف الخميس.

وبدت الاجواء هادئة في الدوحة قبل ايام من البطولة، مقارنة بالنسخة الاخيرة عندما اجتاح الألوف من مشجعي ليفربول الانكليزي وفلامنغو البرازيلي المدينة ومواقعها السياحية.

وبعد ازدياد عدد المصابين (أكثر من الثلث في الاسبوع الماضي مقارنة مع الاسبوع السابق)، والدخول إلى المستشفيات (+85% في شهر واحد)، فرضت قطر حظرا على دخول المشجعين الاجانب الى البلاد.

لكن المشجعين المحليين بمقدورهم الحضور إلى ملعبي المدينة التعليمية وأحمد بن علي (الريان)، بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للملعبين البالغة سعتهما 40 ألف متفرج.

يتعين على كل الجماهير تقديم فحوص سلبية لكورونا للدخول الى الملاعب. كما يفترض ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي مع استخدام تطبيق تتبع حالات الاتصال.

وكانت النسخة الحالية مقررة في كانون الاول/ديسمبر الماضي، بيد انها تأجلت بسبب الجائحة. وتقام النسخة المقبلة في اليابان في كانون الاول/ديسمبر 2021، ويتوقع ان تكون الاخيرة بالنظام الحالي، إذ قرر الاتحاد الدولي (فيفا) اطلاق بطولة بمشاركة 24 ناديا.

واحرز ليفربول لقب النسخة الماضية بفوزه على فلامنغو 1-صفر، فيما حل مونتيري المكسيكي ثالثا على حساب الهلال السعودي بركلات الترجيح.

– البرنامج:

* ربع النهائي – الخميس 4 شباط/فبراير:

تيغريس المكسيكي – أولسان هيونهداي الكوري الجنوبي (14,00 ت غ)

الدحيل القطري- الأهلي المصري (17,30 ت غ)

* تحديد المركز الخامس – 7 شباط/فبراير:

الخاسران في ربع النهائي (15,00 ت غ)

* نصف النهائي – 7 و8 شباط/فبراير:

7 شباط/فبراير: الفائز بين تيغريس وأولسان – بالميراس البرازيلي (18,00 ت غ)

8 شباط/فبراير: الفائز بين الدحيل والأهلي – بايرن ميونيخ الالماني (18,00 ت غ)

* الدور النهائي – 11 شباط/فبراير:

مباراة تحديد المركز الثالث (15,00 ت غ)

النهائي (18,00 ت غ) , 2-2-2021 (أ ف ب)